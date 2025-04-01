https://ria.ru/20250401/mchs-2008556028.html

МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения

МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 01.04.2025

МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения

Работу спасателей в Мьянме осложняют неустойчивые конструкции зданий, есть угроза обрушений, спасатели ведут поиск людей малыми группами, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:32:00+03:00

2025-04-01T08:32:00+03:00

2025-04-01T15:05:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мьянма

центроспас

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таиланд

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Работу спасателей в Мьянме осложняют неустойчивые конструкции зданий, есть угроза обрушений, спасатели ведут поиск людей малыми группами, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России."Работу спасателей осложняют поврежденные и неустойчивые конструкции разрушенных зданий в зоне катастрофического бедствия. Существует угроза новых обрушений. Поэтому спасатели проводят поиск людей в завалах малыми группами, аккуратно обследуя их", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что проводится определение дополнительных мест для поиска возможных выживших. На сегодня для работы российской группировки спасателей определены пять наиболее сложных участков в жилом секторе. Специалисты отряда "Центроспас" проверяют информацию о нахождении человека в подвальном помещении одного из обрушившихся зданий. Обследование завала проводится кинологическими расчетами МЧС России."Все поисково-спасательные работы российские специалисты проводят во взаимодействии с местными спасательными службами и представителями органов власти Мьянмы", - отмечается в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.

https://ria.ru/20250331/mchs-2008419485.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мьянма, центроспас, землетрясение в мьянме и таиланде, таиланд, в мире