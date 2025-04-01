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МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 01.04.2025
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08:32 01.04.2025 (обновлено: 15:05 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/mchs-2008556028.html
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 01.04.2025
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения
Работу спасателей в Мьянме осложняют неустойчивые конструкции зданий, есть угроза обрушений, спасатели ведут поиск людей малыми группами, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:32:00+03:00
2025-04-01T15:05:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мьянма
центроспас
землетрясение в мьянме и таиланде
таиланд
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Работу спасателей в Мьянме осложняют неустойчивые конструкции зданий, есть угроза обрушений, спасатели ведут поиск людей малыми группами, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России."Работу спасателей осложняют поврежденные и неустойчивые конструкции разрушенных зданий в зоне катастрофического бедствия. Существует угроза новых обрушений. Поэтому спасатели проводят поиск людей в завалах малыми группами, аккуратно обследуя их", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что проводится определение дополнительных мест для поиска возможных выживших. На сегодня для работы российской группировки спасателей определены пять наиболее сложных участков в жилом секторе. Специалисты отряда "Центроспас" проверяют информацию о нахождении человека в подвальном помещении одного из обрушившихся зданий. Обследование завала проводится кинологическими расчетами МЧС России."Все поисково-спасательные работы российские специалисты проводят во взаимодействии с местными спасательными службами и представителями органов власти Мьянмы", - отмечается в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
https://ria.ru/20250331/mchs-2008419485.html
россия
мьянма
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мьянма, центроспас, землетрясение в мьянме и таиланде, таиланд, в мире
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мьянма, Центроспас, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Таиланд, В мире
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения

МЧС: для работы спасателям из РФ в Мьянме определили пять самых сложных участков

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Работу спасателей в Мьянме осложняют неустойчивые конструкции зданий, есть угроза обрушений, спасатели ведут поиск людей малыми группами, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.
"Работу спасателей осложняют поврежденные и неустойчивые конструкции разрушенных зданий в зоне катастрофического бедствия. Существует угроза новых обрушений. Поэтому спасатели проводят поиск людей в завалах малыми группами, аккуратно обследуя их", - говорится в сообщении.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
В пресс-службе отметили, что проводится определение дополнительных мест для поиска возможных выживших. На сегодня для работы российской группировки спасателей определены пять наиболее сложных участков в жилом секторе. Специалисты отряда "Центроспас" проверяют информацию о нахождении человека в подвальном помещении одного из обрушившихся зданий. Обследование завала проводится кинологическими расчетами МЧС России.
"Все поисково-спасательные работы российские специалисты проводят во взаимодействии с местными спасательными службами и представителями органов власти Мьянмы", - отмечается в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
Сотрудники МЧС РФ в Мьянме - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Спасатели МЧС России предположительно нашли человека под завалами в Мьянме
31 марта, 15:15
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МьянмаЦентроспасЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеТаиландВ мире
 
 
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