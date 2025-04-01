МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения

МЧС: для работы спасателям из РФ в Мьянме определили пять самых сложных участков
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.
В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.
В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти города объявили режим ЧП.
Власти города объявили режим ЧП.
Аэропорты в Таиланде приостановили работу.
Аэропорты в Таиланде приостановили работу.
На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.
На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.
В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти города объявили режим ЧП.
Аэропорты в Таиланде приостановили работу.
На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.