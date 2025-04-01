https://ria.ru/20250401/mask-2008553948.html

Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму

Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму - РИА Новости, 01.04.2025

Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что передал писательнице Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:55:00+03:00

2025-04-01T07:55:00+03:00

2025-04-01T07:55:00+03:00

в мире

илон маск

сша

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что передал писательнице Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год. "Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год", - написал Маск в социальной сети X. Ранее газета New York Post сообщала, что Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания отцом своего ребенка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. В конце февраля писательница сообщила, что родила ребенка от Маска.

https://ria.ru/20250216/mask-1999678477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, сша