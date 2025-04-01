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Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму - РИА Новости, 01.04.2025
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07:55 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/mask-2008553948.html
Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму
Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму - РИА Новости, 01.04.2025
Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что передал писательнице Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:55:00+03:00
2025-04-01T07:55:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что передал писательнице Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год. "Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год", - написал Маск в социальной сети X. Ранее газета New York Post сообщала, что Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания отцом своего ребенка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. В конце февраля писательница сообщила, что родила ребенка от Маска.
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в мире, илон маск, сша
В мире, Илон Маск, США
Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму

Илон Маск передал писательнице Сент-Клэр 2,5 миллиона долларов

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что передал писательнице Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год.
"Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее газета New York Post сообщала, что Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания отцом своего ребенка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. В конце февраля писательница сообщила, что родила ребенка от Маска.
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В миреИлон МаскСША
 
 
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