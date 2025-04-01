Маск передал матери его предполагаемого ребенка крупную сумму
Илон Маск передал писательнице Сент-Клэр 2,5 миллиона долларов
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что передал писательнице Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год.
"Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее газета New York Post сообщала, что Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания отцом своего ребенка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. В конце февраля писательница сообщила, что родила ребенка от Маска.
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