"Противник разгромлен". Макрон послал миру опасный сигнал
Политолог Преображенская: преемником Марин Ле Пен станет Жордан Барделла
© Getty Images / Pier Marco TaccaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Лидеру парламентской фракции партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен вынесли обвинительный приговор. Один из самых популярных политиков страны не сможет участвовать в следующих президентских выборах. Впрочем, оппонентам французских евроскептиков пока радоваться рано. О последствиях решения парижского суда — в материале РИА Новости.
Угроза демократии
Ле Пен явилась на заседание за 20 минут до начала, отказав прессе в комментариях. Судья практически сразу приступила к оглашению приговора. Политика и ее восьмерых соратников признали виновными в растрате средств Европарламента (ЕП) и создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов.
© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
Остальным 12 членам RN также вынесли обвинительный приговор. Никто из них, включая Ле Пен, не сможет в ближайшие пять лет избираться в любые органы власти. Но депутатский мандат лидер партии сохранит до истечения срока полномочий.
Кроме того, Марин Ле Пен получила четыре года ограничения свободы. Из них два условно, еще два — дома с электронным браслетом.
Общий ущерб от махинаций суд оценил в 2,9 миллиона евро. Ле Пен персонально оштрафовали на сто тысяч вместо запрашиваемых обвинением 300. RN же должна выплатить миллион.
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"Давайте проясним: никого не судят за участие в политике", — подчеркнула судья Бенедикт де Пертюи.
При этом, зачитывая приговор, отметила: если "осужденный кандидат будет участвовать в президентских выборах, это "представит риск для демократии".
Политик вышла из зала суда, не дожидавшись окончания чтения приговора. Ее защита пообещала подать апелляцию.
© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкСувенирная продукция с изображением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
Сувенирная продукция с изображением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
От кого не ждали
Ле Пен поддержали многие французские и иностранные политики. В их числе: экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур, премьер Венгрии Виктор Орбан, глава нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, а также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Решение против Ле Пен — это объявление войны Брюсселем в то время, когда страх вызывают воинственные порывы главы ЕК (Урсулы фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Макрона", — заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
В поддержку политического оппонента высказался лидер левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. По его словам, решение о лишении избирательного права "должен принимать народ".
© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
"Сегодня несправедливому осуждению подверглась не только Марин Ле Пен: уничтожается французская демократия", — написал в соцсети Х президент "Национального объединения" Жордан Барделла.
Еще до вынесения приговора Ле Пен определилась, что именно 29-летний лидер RN может заменить ее в президентской гонке 2027 года.
Придется побороться
"Когда достигаешь уровня Барделла в таком возрасте, нет оснований лишать себя амбиций, которые могут превзойти то, что уже есть сегодня. Он в состоянии стать президентом республики", — заявила Ле Пен.
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла
По данным Французского института общественного мнения (IFOP), от 34 до 37% французов накануне суда были готовы проголосовать за Ле Пен в первом туре президентских выборов. Она лидировала независимо от участия других возможных кандидатов.
Серьезную конкуренцию ей мог составить экс-премьер Эдуар Филипп. С большой долей вероятности он получал 20-25%, расположившись на втором месте. Если же Филипп не стал бы участвовать, то следом за Ле Пен с рейтингом 20% — другой бывший глава правительства, Габриэль Атталь.
Филипп, возглавляющий либерально-консервативную партию "Горизонты", сейчас занимает пост мэра города Гавр. Будучи премьером в первый срок Макрона, политик обходил президента в рейтинге одобрения на 20% (50% против 30%).
Тридцатичетырехлетний Атталь был самым молодым премьером в истории Пятой республики. После отставки в сентябре 2024-го он не только взял на себя бразды правления партией Макрона "Возрождение", но и возглавил фракцию "Вместе за Республику".
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В ожидании бури
После суда доверие французов к Ле Пен подорвано, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
"Человек, который претендовал на пост президента, оказался замешан в махинациях. По сути, Ле Пен обманывала фискальные власти Брюсселя и использовала деньги не по назначению. Приговор вступил в силу сразу, без отлагательных условий. Дело известное, и оправдаться было сложно. Теперь ее политические перспективы разбиты в пух и прах. Возможностей возрождения нет", — рассуждает аналитик.
Во Франции отношение к таким делам очень серьезное. Топорнин напоминает приговор бывшему президенту Николя Саркози, который за "коррупцию и торговлю влиянием" также вынужден ходить с электронным браслетом. Судебные разбирательства окончательно похоронили его политическую карьеру.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская в беседе с РИА Новости обращает внимание, что инциденты с расходами на фиктивных ассистентов характерны для многих политиков Франции. На того же Меланшона есть отдельная папка. Однако пострадала только Ле Пен. Впрочем, к такому политик была готова.
"Ле Пен поступила очень разумно, когда заранее определила себе достойного преемника. Она и Барделла очень хорошо играли в паре, взаимодополняя друг друга. Пока неясно, насколько он сможет перекрыть ее электорат: он у них несколько отличается. За Ле Пен народная часть, а Барделла больше ориентирован на бизнес и пользуется успехом у традиционных правых. Но время есть, он может успеть изменить риторику и совершить маневры", — поясняет Преображенская.
Впрочем, Барделла еще довольно молод, у него мало опыта на руководящих постах. По словам политолога, в ближайшее время можно ожидать роста его популярности. Так или иначе, впереди противостояние с сильными конкурентами.
© РИА Новости / Марк Пэрис | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста профсоюзов в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста профсоюзов в Париже
"Филипп не скрывает желания участвовать в выборах. Атталь ничего пока не объявлял, но у него хорошие рейтинги, — указывает Преображенская. — В отличие от Макрона, он нравится людям. Если он продолжит дистанцироваться от президента, у партии правящего меньшинства есть все шансы".
В свою очередь, RN может попытаться организовать акции протеста. Но ожидать национального бунта не стоит. Вряд ли Ле Пен даже поддержит в парламенте инициативу по импичменту Макрона — правые неоднократно пытались наладить мост с властью и не хотят от этого отказываться.
Однако самые значимые события политической жизни Франции еще впереди. И в ближайшие два года всем политическим силам республики будет что показать.