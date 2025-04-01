https://ria.ru/20250401/makron-2008481557.html

"Противник разгромлен". Макрон послал миру опасный сигнал

"Противник разгромлен". Макрон послал миру опасный сигнал - РИА Новости, 01.04.2025

"Противник разгромлен". Макрон послал миру опасный сигнал

Лидеру парламентской фракции партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен вынесли обвинительный приговор. Один из самых популярных политиков страны не... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Лидеру парламентской фракции партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен вынесли обвинительный приговор. Один из самых популярных политиков страны не сможет участвовать в следующих президентских выборах. Впрочем, оппонентам французских евроскептиков пока радоваться рано. О последствиях решения парижского суда — в материале РИА Новости.Угроза демократииЛе Пен явилась на заседание за 20 минут до начала, отказав прессе в комментариях. Судья практически сразу приступила к оглашению приговора. Политика и ее восьмерых соратников признали виновными в растрате средств Европарламента (ЕП) и создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов.Остальным 12 членам RN также вынесли обвинительный приговор. Никто из них, включая Ле Пен, не сможет в ближайшие пять лет избираться в любые органы власти. Но депутатский мандат лидер партии сохранит до истечения срока полномочий.Кроме того, Марин Ле Пен получила четыре года ограничения свободы. Из них два условно, еще два — дома с электронным браслетом. Общий ущерб от махинаций суд оценил в 2,9 миллиона евро. Ле Пен персонально оштрафовали на сто тысяч вместо запрашиваемых обвинением 300. RN же должна выплатить миллион."Давайте проясним: никого не судят за участие в политике", — подчеркнула судья Бенедикт де Пертюи.При этом, зачитывая приговор, отметила: если "осужденный кандидат будет участвовать в президентских выборах, это "представит риск для демократии".Политик вышла из зала суда, не дожидавшись окончания чтения приговора. Ее защита пообещала подать апелляцию.От кого не ждалиЛе Пен поддержали многие французские и иностранные политики. В их числе: экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур, премьер Венгрии Виктор Орбан, глава нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, а также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик."Решение против Ле Пен — это объявление войны Брюсселем в то время, когда страх вызывают воинственные порывы главы ЕК (Урсулы фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Макрона", — заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.В поддержку политического оппонента высказался лидер левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. По его словам, решение о лишении избирательного права "должен принимать народ"."Сегодня несправедливому осуждению подверглась не только Марин Ле Пен: уничтожается французская демократия", — написал в соцсети Х президент "Национального объединения" Жордан Барделла.Еще до вынесения приговора Ле Пен определилась, что именно 29-летний лидер RN может заменить ее в президентской гонке 2027 года.Придется побороться"Когда достигаешь уровня Барделла в таком возрасте, нет оснований лишать себя амбиций, которые могут превзойти то, что уже есть сегодня. Он в состоянии стать президентом республики", — заявила Ле Пен.По данным Французского института общественного мнения (IFOP), от 34 до 37% французов накануне суда были готовы проголосовать за Ле Пен в первом туре президентских выборов. Она лидировала независимо от участия других возможных кандидатов.Серьезную конкуренцию ей мог составить экс-премьер Эдуар Филипп. С большой долей вероятности он получал 20-25%, расположившись на втором месте. Если же Филипп не стал бы участвовать, то следом за Ле Пен с рейтингом 20% — другой бывший глава правительства, Габриэль Атталь.Филипп, возглавляющий либерально-консервативную партию "Горизонты", сейчас занимает пост мэра города Гавр. Будучи премьером в первый срок Макрона, политик обходил президента в рейтинге одобрения на 20% (50% против 30%).Тридцатичетырехлетний Атталь был самым молодым премьером в истории Пятой республики. После отставки в сентябре 2024-го он не только взял на себя бразды правления партией Макрона "Возрождение", но и возглавил фракцию "Вместе за Республику".В ожидании буриПосле суда доверие французов к Ле Пен подорвано, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин."Человек, который претендовал на пост президента, оказался замешан в махинациях. По сути, Ле Пен обманывала фискальные власти Брюсселя и использовала деньги не по назначению. Приговор вступил в силу сразу, без отлагательных условий. Дело известное, и оправдаться было сложно. Теперь ее политические перспективы разбиты в пух и прах. Возможностей возрождения нет", — рассуждает аналитик.Во Франции отношение к таким делам очень серьезное. Топорнин напоминает приговор бывшему президенту Николя Саркози, который за "коррупцию и торговлю влиянием" также вынужден ходить с электронным браслетом. Судебные разбирательства окончательно похоронили его политическую карьеру.Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская в беседе с РИА Новости обращает внимание, что инциденты с расходами на фиктивных ассистентов характерны для многих политиков Франции. На того же Меланшона есть отдельная папка. Однако пострадала только Ле Пен. Впрочем, к такому политик была готова."Ле Пен поступила очень разумно, когда заранее определила себе достойного преемника. Она и Барделла очень хорошо играли в паре, взаимодополняя друг друга. Пока неясно, насколько он сможет перекрыть ее электорат: он у них несколько отличается. За Ле Пен народная часть, а Барделла больше ориентирован на бизнес и пользуется успехом у традиционных правых. Но время есть, он может успеть изменить риторику и совершить маневры", — поясняет Преображенская.Впрочем, Барделла еще довольно молод, у него мало опыта на руководящих постах. По словам политолога, в ближайшее время можно ожидать роста его популярности. Так или иначе, впереди противостояние с сильными конкурентами."Филипп не скрывает желания участвовать в выборах. Атталь ничего пока не объявлял, но у него хорошие рейтинги, — указывает Преображенская. — В отличие от Макрона, он нравится людям. Если он продолжит дистанцироваться от президента, у партии правящего меньшинства есть все шансы".В свою очередь, RN может попытаться организовать акции протеста. Но ожидать национального бунта не стоит. Вряд ли Ле Пен даже поддержит в парламенте инициативу по импичменту Макрона — правые неоднократно пытались наладить мост с властью и не хотят от этого отказываться.Однако самые значимые события политической жизни Франции еще впереди. И в ближайшие два года всем политическим силам республики будет что показать.

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984038671.html

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в мире, франция, брюссель, венгрия, марин ле пен, приговор марин ле пен, еврокомиссия, жан-люк меланшон, политика