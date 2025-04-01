https://ria.ru/20250401/lukashenko-2008606446.html

Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне

Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 01.04.2025

Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации в мире для Минска и Москвы очень важно сохранение исторической памяти о... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:09:00+03:00

2025-04-01T12:09:00+03:00

2025-04-01T12:09:00+03:00

белоруссия

минск

пензенская область

александр лукашенко

олег мельниченко

в мире

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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации в мире для Минска и Москвы очень важно сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, страны воспитывают молодое поколение на памяти об этих событиях. "Мы находимся в преддверии больших праздников... Самый главный праздник - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особенно хочу подчеркнуть эту дату. Для нас она очень важна не только в плане нынешних событий. Как историки мы понимаем, что, к сожалению, через определенный промежуток времени события повторяются", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. По его словам, для Белоруссии и России важно, чтобы дети и внуки помнили эту дату. "И на этих великих событиях мы воспитываем новое поколение", - добавил Лукашенко. Он также напомнил, что 2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России, и подчеркнул, что накануне этого дня особый символизм приобретает сегодняшняя встреча и обсуждение на ней перспектив белорусско-российского сотрудничества. Говоря об отношениях Белоруссии и Пензенской области, Лукашенко отметил, что стороны имеют "приличный товарооборот". "Рост значительный - почти 10% в прошлом году", - сказал он. Президент добавил, что Минск ориентирован на развитие промышленной кооперации с Пензенской областью и с Россией в целом. По его словам, Белоруссия заинтересована продолжать сотрудничество в сфере машиностроения, наращивать объемы поставки различных видов пассажирской техники, в том числе работающей на различных видах топлива. Лукашенко назвал перспективным направлением сотрудничество в сфере ЖКХ, пояснив, что Белоруссия может поставить необходимую в этой сфере технику. "Я уже не говорю о сельском хозяйстве, продуктах питания. Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы это будем делать", - сказал белорусский президент. Он заверил, что Белоруссия оперативно и в срок выполнит все договоренности, которые будут достигнуты.

https://ria.ru/20250326/putin-2007556120.html

https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html

белоруссия

минск

пензенская область

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белоруссия, минск, пензенская область, александр лукашенко, олег мельниченко, в мире