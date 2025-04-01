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Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.04.2025
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11:48 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/lukashenko-2008598474.html
Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко
Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.04.2025
Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно опираться на собственные силы в развитии экономики, а к предложениям со стороны... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:48:00+03:00
2025-04-01T11:48:00+03:00
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олег мельниченко
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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно опираться на собственные силы в развитии экономики, а к предложениям со стороны иностранных партнеров нужно подходить "с головой". "Возможностей и резервов у нас еще немало, и эти резервы сейчас нужно реализовывать в силу сложившейся ситуации, которую мы сегодня наблюдаем. Но должен сказать, то ли еще будет. Все не так просто и благодушно, как может кому-то казаться. В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас, надо ориентироваться только на свои возможности", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. "Ну а если что-то прибудет извне, мы будем только рады, но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат", - добавил Лукашенко. По словам белорусского президента, это показывает опыт отношений с западными странами. "Мы уже наелись этой беготни: "Ах, там качество, там инвестиции". Сейчас и деньги украли, арестовали и у России, и у нас. И где эти инвестиции, то качество, на которое мы молились?" - продолжил Лукашенко. Поэтому, констатировал он, Белоруссии и России надо ориентироваться на возможности своих экономик. "Мы способны многое сделать. Как я говорю, нужно время, нужно потерпеть. Куда деваться? Прошлепали определенный период времени, теперь надо терпеть, но ориентироваться на свое, такая наша позиция. Уверен, что и в России это понимают, еще больше, чем мы. Давайте сотрудничать и делать одно дело, которое мы делаем для наших народов", - призвал белорусский лидер.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007172453.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, олег мельниченко, москва, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Олег Мельниченко, Москва, В мире
Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минску и Москве нужно опираться на свои силы в развитии экономики

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно опираться на собственные силы в развитии экономики, а к предложениям со стороны иностранных партнеров нужно подходить "с головой".
«
"Возможностей и резервов у нас еще немало, и эти резервы сейчас нужно реализовывать в силу сложившейся ситуации, которую мы сегодня наблюдаем. Но должен сказать, то ли еще будет. Все не так просто и благодушно, как может кому-то казаться. В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас, надо ориентироваться только на свои возможности", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.
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«
"Ну а если что-то прибудет извне, мы будем только рады, но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат", - добавил Лукашенко. По словам белорусского президента, это показывает опыт отношений с западными странами. "Мы уже наелись этой беготни: "Ах, там качество, там инвестиции". Сейчас и деньги украли, арестовали и у России, и у нас. И где эти инвестиции, то качество, на которое мы молились?" - продолжил Лукашенко.
Поэтому, констатировал он, Белоруссии и России надо ориентироваться на возможности своих экономик. "Мы способны многое сделать. Как я говорю, нужно время, нужно потерпеть. Куда деваться? Прошлепали определенный период времени, теперь надо терпеть, но ориентироваться на свое, такая наша позиция. Уверен, что и в России это понимают, еще больше, чем мы. Давайте сотрудничать и делать одно дело, которое мы делаем для наших народов", - призвал белорусский лидер.
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РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоОлег МельниченкоМоскваВ мире
 
 
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