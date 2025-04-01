https://ria.ru/20250401/lukashenko-2008598474.html

Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко

Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.04.2025

Минск и Москва должны опираться на собственные силы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно опираться на собственные силы в развитии экономики, а к предложениям со стороны... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:48:00+03:00

2025-04-01T11:48:00+03:00

2025-04-01T11:48:00+03:00

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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно опираться на собственные силы в развитии экономики, а к предложениям со стороны иностранных партнеров нужно подходить "с головой". "Возможностей и резервов у нас еще немало, и эти резервы сейчас нужно реализовывать в силу сложившейся ситуации, которую мы сегодня наблюдаем. Но должен сказать, то ли еще будет. Все не так просто и благодушно, как может кому-то казаться. В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас, надо ориентироваться только на свои возможности", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. "Ну а если что-то прибудет извне, мы будем только рады, но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат", - добавил Лукашенко. По словам белорусского президента, это показывает опыт отношений с западными странами. "Мы уже наелись этой беготни: "Ах, там качество, там инвестиции". Сейчас и деньги украли, арестовали и у России, и у нас. И где эти инвестиции, то качество, на которое мы молились?" - продолжил Лукашенко. Поэтому, констатировал он, Белоруссии и России надо ориентироваться на возможности своих экономик. "Мы способны многое сделать. Как я говорю, нужно время, нужно потерпеть. Куда деваться? Прошлепали определенный период времени, теперь надо терпеть, но ориентироваться на свое, такая наша позиция. Уверен, что и в России это понимают, еще больше, чем мы. Давайте сотрудничать и делать одно дело, которое мы делаем для наших народов", - призвал белорусский лидер.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007172453.html

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004995785.html

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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, олег мельниченко, москва, в мире