https://ria.ru/20250401/lisy-2008734176.html

У жительницы Новгородской области конфисковали 13 черно-бурых лисиц

У жительницы Новгородской области конфисковали 13 черно-бурых лисиц - РИА Новости, 01.04.2025

У жительницы Новгородской области конфисковали 13 черно-бурых лисиц

Природоохранная прокуратура добилась через суд конфискации 13 лисиц у жительницы Новгородской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:53:00+03:00

2025-04-01T17:53:00+03:00

2025-04-01T17:53:00+03:00

происшествия

новгородская область

новгородский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Природоохранная прокуратура добилась через суд конфискации 13 лисиц у жительницы Новгородской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Уточняется, что природоохранная прокуратура вместе с сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. Установлено, что на территории личного подсобного хозяйства женщины в деревне Вешки Новгородского района содержатся 13 черно-бурых лисиц. При этом нормами закона содержание гражданами диких животных запрещено. "Природоохранная прокуратура пресекла факт незаконного содержания 13 черно-бурых лисиц… Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о конфискации у женщины лисиц. Требования прокурора судом удовлетворены", - говорится в сообщении. Отмечается, что фактическое исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html

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новгородский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область, новгородский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)