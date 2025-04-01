https://ria.ru/20250401/lisy-2008734176.html
У жительницы Новгородской области конфисковали 13 черно-бурых лисиц
У жительницы Новгородской области конфисковали 13 черно-бурых лисиц - РИА Новости, 01.04.2025
У жительницы Новгородской области конфисковали 13 черно-бурых лисиц
Природоохранная прокуратура добилась через суд конфискации 13 лисиц у жительницы Новгородской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:53:00+03:00
2025-04-01T17:53:00+03:00
2025-04-01T17:53:00+03:00
происшествия
новгородская область
новгородский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Природоохранная прокуратура добилась через суд конфискации 13 лисиц у жительницы Новгородской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Уточняется, что природоохранная прокуратура вместе с сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. Установлено, что на территории личного подсобного хозяйства женщины в деревне Вешки Новгородского района содержатся 13 черно-бурых лисиц. При этом нормами закона содержание гражданами диких животных запрещено. "Природоохранная прокуратура пресекла факт незаконного содержания 13 черно-бурых лисиц… Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о конфискации у женщины лисиц. Требования прокурора судом удовлетворены", - говорится в сообщении. Отмечается, что фактическое исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.
https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, новгородский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
У жительницы Новгородской области конфисковали 13 черно-бурых лисиц
Прокуратура добилась конфискации 13 лисиц у жительницы Новгородской области