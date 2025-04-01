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Глава Минюста Франции призвал рассмотреть апелляцию Ле Пен в разумные сроки - РИА Новости, 01.04.2025
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19:26 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/lepen-2008756148.html
Глава Минюста Франции призвал рассмотреть апелляцию Ле Пен в разумные сроки
Глава Минюста Франции призвал рассмотреть апелляцию Ле Пен в разумные сроки - РИА Новости, 01.04.2025
Глава Минюста Франции призвал рассмотреть апелляцию Ле Пен в разумные сроки
Глава минюста Франции Жеральд Дарманен заявил, что желает, чтобы апелляция лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен была рассмотрена РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:26:00+03:00
2025-04-01T19:26:00+03:00
в мире
франция
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марин ле пен
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европарламент
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Глава минюста Франции Жеральд Дарманен заявил, что желает, чтобы апелляция лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен была рассмотрена "в наиболее разумные сроки". "Я лично надеюсь, что, если Ле Пен подаст апелляцию, процесс принятия решения в Парижском апелляционном суде будет организован в максимально разумные сроки", - сказал он, выступая в Нацсобрании. Он отметил, что дата процесса будет назначена апелляционным судом "в независимой манере". Накануне Ле Пен подтвердила, что намерена обжаловать приговор, чтобы доказать свою невиновность. Если апелляционный суд оправдает ее или отменит часть решения о немедленном исполнении приговора в отношении запрета на участие в выборах, она сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. Ле Пен выразила надежду, что суд успеет рассмотреть ее дело до выборов. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
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в мире, франция, париж, марин ле пен, жеральд дарманен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Жеральд Дарманен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Глава Минюста Франции призвал рассмотреть апелляцию Ле Пен в разумные сроки

Дарманен выразил надежду, что апелляцию Ле Пен рассмотрят в разумные сроки

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Глава минюста Франции Жеральд Дарманен заявил, что желает, чтобы апелляция лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен была рассмотрена "в наиболее разумные сроки".
"Я лично надеюсь, что, если Ле Пен подаст апелляцию, процесс принятия решения в Парижском апелляционном суде будет организован в максимально разумные сроки", - сказал он, выступая в Нацсобрании.
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Он отметил, что дата процесса будет назначена апелляционным судом "в независимой манере".
Накануне Ле Пен подтвердила, что намерена обжаловать приговор, чтобы доказать свою невиновность. Если апелляционный суд оправдает ее или отменит часть решения о немедленном исполнении приговора в отношении запрета на участие в выборах, она сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. Ле Пен выразила надежду, что суд успеет рассмотреть ее дело до выборов.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
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В миреФранцияПарижМарин Ле ПенЖеральд ДарманенЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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