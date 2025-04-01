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AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
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19:03 01.04.2025 (обновлено: 19:25 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/lepen-2008752381.html
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен
Французские власти начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:03:00+03:00
2025-04-01T19:25:00+03:00
в мире
франция
париж
европарламент
франсуа олланд
николя саркози
эммануэль макрон
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Французские власти начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по делу о хищении средств Европарламента, передает агентство AFP со ссылкой на судебный источник."Новое расследование начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора", — говорится в сообщении.Накануне Высший совет магистратуры Франции заявил, что в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, поступили угрозы. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии".Министр юстиции Жеральд Дарманен, со своей стороны, назвал такие угрозы неприемлемыми, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что критиковать решения госоргана нельзя.В понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.Дело против Ле ПенПроцесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.
https://ria.ru/20250401/makron-2008481557.html
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в мире, франция, париж, европарламент, франсуа олланд, николя саркози, эммануэль макрон, приговор марин ле пен, марин ле пен, жеральд дарманен, франсуа байру
В мире, Франция, Париж, Европарламент, Франсуа Олланд, Николя Саркози, Эммануэль Макрон, Приговор Марин Ле Пен, Марин Ле Пен, Жеральд Дарманен, Франсуа Байру
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен из-за угроз судьям

© AP Photo / Thomas PadillaМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Французские власти начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по делу о хищении средств Европарламента, передает агентство AFP со ссылкой на судебный источник.
"Новое расследование начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора", — говорится в сообщении.
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Накануне Высший совет магистратуры Франции заявил, что в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, поступили угрозы. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии".
Министр юстиции Жеральд Дарманен, со своей стороны, назвал такие угрозы неприемлемыми, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что критиковать решения госоргана нельзя.
В понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
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Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.

По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за политика были готовы проголосовать 37 процентов респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов. Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента. В 2012-м она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 годах выходила во второй тур, но оба раза уступила Эммануэлю Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.

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Митинг в поддержку Марин Ле Пен пройдет в Париже
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Дело против Ле Пен

Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.
Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.
Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Макрон решил свою главную проблему
31 марта, 16:36
 
В миреФранцияПарижЕвропарламентФрансуа ОлландНиколя СаркозиЭммануэль МакронПриговор Марин Ле ПенМарин Ле ПенЖеральд ДарманенФрансуа Байру
 
 
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