AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен из-за угроз судьям
© AP Photo / Thomas PadillaМарин Ле Пен
© AP Photo / Thomas Padilla
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Французские власти начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по делу о хищении средств Европарламента, передает агентство AFP со ссылкой на судебный источник.
"Новое расследование начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора", — говорится в сообщении.
Накануне Высший совет магистратуры Франции заявил, что в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, поступили угрозы. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии".
Министр юстиции Жеральд Дарманен, со своей стороны, назвал такие угрозы неприемлемыми, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что критиковать решения госоргана нельзя.
В понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.
По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за политика были готовы проголосовать 37 процентов респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов. Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента. В 2012-м она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 годах выходила во второй тур, но оба раза уступила Эммануэлю Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.
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Дело против Ле Пен
Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.
Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.
Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.
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