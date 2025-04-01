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AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025

AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

Французские власти начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:03:00+03:00

2025-04-01T19:03:00+03:00

2025-04-01T19:25:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Французские власти начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по делу о хищении средств Европарламента, передает агентство AFP со ссылкой на судебный источник."Новое расследование начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора", — говорится в сообщении.Накануне Высший совет магистратуры Франции заявил, что в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, поступили угрозы. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии".Министр юстиции Жеральд Дарманен, со своей стороны, назвал такие угрозы неприемлемыми, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что критиковать решения госоргана нельзя.В понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.Дело против Ле ПенПроцесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.

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