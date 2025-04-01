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Лавров и Ван И обсудили ядерную программу Ирана - РИА Новости, 01.04.2025
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19:55 01.04.2025 (обновлено: 20:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008761084.html
Лавров и Ван И обсудили ядерную программу Ирана
Лавров и Ван И обсудили ядерную программу Ирана - РИА Новости, 01.04.2025
Лавров и Ван И обсудили ядерную программу Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву вопросы международной тематики, в том числе касающиеся... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:55:00+03:00
2025-04-01T20:21:00+03:00
в мире
иран
россия
китай
ван и (политик)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кнр
ядерное оружие
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву вопросы международной тематики, в том числе касающиеся ядерной программы Ирана, сообщили в российском дипведомстве."Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению Лаврова.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html
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в мире, иран, россия, китай, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр, ядерное оружие, сергей лавров
В мире, Иран, Россия, Китай, Ван И (политик), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД КНР, Ядерное оружие, Сергей Лавров
Лавров и Ван И обсудили ядерную программу Ирана

Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И ядерную программу Ирана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Лавров и Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву вопросы международной тематики, в том числе касающиеся ядерной программы Ирана, сообщили в российском дипведомстве.
"Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Путин с главой МИД Китая Ван И в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин принял Ван И в Кремле
Вчера, 16:06
По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению Лаврова.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире
Вчера, 09:00
 
В миреИранРоссияКитайВан И (политик)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД КНРЯдерное оружиеСергей Лавров
 
 
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