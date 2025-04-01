https://ria.ru/20250401/lavrov-2008733280.html

Лавров рассказал о подготовке новой встречи представителей России и США

Лавров рассказал о подготовке новой встречи представителей России и США - РИА Новости, 01.04.2025

Лавров рассказал о подготовке новой встречи представителей России и США

Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов, рассказал журналистам министр иностранных дел РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:49:00+03:00

2025-04-01T17:49:00+03:00

2025-04-01T17:50:00+03:00

россия

сергей лавров

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов, рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, Москва и Вашингтон с одобрения президентов двух стран работают над темой "ликвидации так называемых раздражителей, которые серьезно мешают работе" посольств в обеих столицах. "Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", - сказал Лавров. Глава МИД РФ напомнил, что не Россия начала чинить препоны работе дипломатов. "Еще администрация (Барака - ред.) Обамы активно отметилась на этом поприще... Ну, мы только отвечали по законам взаимности, которые в дипломатии никто не отменял", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250401/lavrov-2008732695.html

https://ria.ru/20250331/smi-2008333491.html

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россия, сергей лавров, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)