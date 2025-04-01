Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
Лавров рассказал Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергетике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.
"В самом начале сегодняшнего заседания Совета безопасности президент, перед тем как перейти к основному вопросу о борьбе с террористическими угрозами, попросил министра обороны Андрея Белоусова и меня рассказать о том, как у нас развиваются отношения с американцами по украинскому досье", - сказал глава МИД РФ журналистам.
"Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть, с перерывом на один-два дня, и перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников, за прошедший период, включая вчерашнюю ночь. И я продолжил в том же русле", - добавил Лавров.
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
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Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.