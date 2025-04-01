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Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике - РИА Новости, 01.04.2025
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17:47 01.04.2025 (обновлено: 17:48 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008732695.html
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике - РИА Новости, 01.04.2025
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:47:00+03:00
2025-04-01T17:48:00+03:00
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украина
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владимир путин
сергей лавров
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре. "В самом начале сегодняшнего заседания Совета безопасности президент, перед тем как перейти к основному вопросу о борьбе с террористическими угрозами, попросил министра обороны Андрея Белоусова и меня рассказать о том, как у нас развиваются отношения с американцами по украинскому досье", - сказал глава МИД РФ журналистам. По его словам, "Андрей Рэмович Белоусов рассказал как раз о том, как соблюдается мораторий, согласованный по предложению президента (Дональда - ред.) Трампа еще 18 марта в ходе телефонного разговора наших президентов - России и США". "Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть, с перерывом на один-два дня, и перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников, за прошедший период, включая вчерашнюю ночь. И я продолжил в том же русле", - добавил Лавров. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html
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россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике

Лавров рассказал Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергетике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.
"В самом начале сегодняшнего заседания Совета безопасности президент, перед тем как перейти к основному вопросу о борьбе с террористическими угрозами, попросил министра обороны Андрея Белоусова и меня рассказать о том, как у нас развиваются отношения с американцами по украинскому досье", - сказал глава МИД РФ журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины
28 марта, 14:55
По его словам, "Андрей Рэмович Белоусов рассказал как раз о том, как соблюдается мораторий, согласованный по предложению президента (Дональда - ред.) Трампа еще 18 марта в ходе телефонного разговора наших президентов - России и США".
"Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть, с перерывом на один-два дня, и перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников, за прошедший период, включая вчерашнюю ночь. И я продолжил в том же русле", - добавил Лавров.
Пожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
29 марта, 16:37
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины
19 марта, 13:46
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ЛавровАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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