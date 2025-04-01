https://ria.ru/20250401/lavina-2008541725.html
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме - РИА Новости, 01.04.2025
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины в Магаданской области, где остаются тела четверых московских туристов, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:03:00+03:00
2025-04-01T05:03:00+03:00
2025-04-01T05:03:00+03:00
происшествия
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731084490_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_f104f85e167ba83392525249a8efa91e.jpg
МАГАДАН, 1 апр - РИА Новости. Спасатели пытаются добраться до места схода лавины в Магаданской области, где остаются тела четверых московских туристов, сообщает ГУ МЧС России по региону. Тела четверых туристов, попавших под лавину на перевале Дядя Ваня в Магаданской области, с 27 марта, когда произошла трагедия, остаются под снегом. В начале прошлой недели на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу. "В настоящий момент наземная группировка из пяти спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области пытается добраться к месту трагедии на снегоходах. Продвижение осложняют глубокий рыхлый снег и сложная лавинная обстановка. В помощь наземной группировке вылетел вертолет МИ-8 ХАСЦ МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области в составе пяти человек и представителем СУ СК России по Магаданской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250304/burjatija-2002892479.html
россия
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731084490_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_7e3f82f4b8d66216c1c2ff00d19c6b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме, где погибли люди