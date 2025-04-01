https://ria.ru/20250401/lavina-2008541725.html

Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме

Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме - РИА Новости, 01.04.2025

Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме

Спасатели пытаются добраться до места схода лавины в Магаданской области, где остаются тела четверых московских туристов, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:03:00+03:00

2025-04-01T05:03:00+03:00

2025-04-01T05:03:00+03:00

происшествия

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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МАГАДАН, 1 апр - РИА Новости. Спасатели пытаются добраться до места схода лавины в Магаданской области, где остаются тела четверых московских туристов, сообщает ГУ МЧС России по региону. Тела четверых туристов, попавших под лавину на перевале Дядя Ваня в Магаданской области, с 27 марта, когда произошла трагедия, остаются под снегом. В начале прошлой недели на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу. "В настоящий момент наземная группировка из пяти спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области пытается добраться к месту трагедии на снегоходах. Продвижение осложняют глубокий рыхлый снег и сложная лавинная обстановка. В помощь наземной группировке вылетел вертолет МИ-8 ХАСЦ МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области в составе пяти человек и представителем СУ СК России по Магаданской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250304/burjatija-2002892479.html

россия

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш