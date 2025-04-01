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Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме - РИА Новости, 01.04.2025
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05:03 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/lavina-2008541725.html
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме - РИА Новости, 01.04.2025
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины в Магаданской области, где остаются тела четверых московских туристов, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:03:00+03:00
2025-04-01T05:03:00+03:00
происшествия
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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МАГАДАН, 1 апр - РИА Новости. Спасатели пытаются добраться до места схода лавины в Магаданской области, где остаются тела четверых московских туристов, сообщает ГУ МЧС России по региону. Тела четверых туристов, попавших под лавину на перевале Дядя Ваня в Магаданской области, с 27 марта, когда произошла трагедия, остаются под снегом. В начале прошлой недели на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу. "В настоящий момент наземная группировка из пяти спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области пытается добраться к месту трагедии на снегоходах. Продвижение осложняют глубокий рыхлый снег и сложная лавинная обстановка. В помощь наземной группировке вылетел вертолет МИ-8 ХАСЦ МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области в составе пяти человек и представителем СУ СК России по Магаданской области", - говорится в сообщении.
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россия
магаданская область
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происшествия, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме

Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на Колыме, где погибли люди

© Фото : ГУ МЧС по Республике БурятияСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : ГУ МЧС по Республике Бурятия
Спасатели. Архивное фото
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МАГАДАН, 1 апр - РИА Новости. Спасатели пытаются добраться до места схода лавины в Магаданской области, где остаются тела четверых московских туристов, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Тела четверых туристов, попавших под лавину на перевале Дядя Ваня в Магаданской области, с 27 марта, когда произошла трагедия, остаются под снегом. В начале прошлой недели на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу.
"В настоящий момент наземная группировка из пяти спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области пытается добраться к месту трагедии на снегоходах. Продвижение осложняют глубокий рыхлый снег и сложная лавинная обстановка. В помощь наземной группировке вылетел вертолет МИ-8 ХАСЦ МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области в составе пяти человек и представителем СУ СК России по Магаданской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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