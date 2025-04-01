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В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 01.04.2025
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13:18 01.04.2025 (обновлено: 13:29 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008630815.html
В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком
В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 01.04.2025
В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком
Водитель иномарки, предположительно нетрезвый, задавил женщину с шестимесячным ребенком в городе Ленинске-Кузнецком, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:18:00+03:00
2025-04-01T13:29:00+03:00
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Водитель иномарки, предположительно нетрезвый, задавил женщину с шестимесячным ребенком в городе Ленинске-Кузнецком, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. ДТП произошло около 13.55 (около 09.55 мск) на улице Володарского в Ленинске-Кузнецком. "Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Peugeot не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая катила коляску с младенцем по обочине дороги. После ДТП иномарка съехала с проезжей части, врезалась в частный дом и опрокинулась. В результате ДТП от полученных травм женщина и ее ребенок погибли на месте", – сообщили в главке. Сотрудники полиции выяснили, что срок действия водительского удостоверения у водителя истек. "Кроме того, ранее водитель был лишен права управления транспортными средствами и на момент совершения ДТП имел признаки опьянения, в связи с чем он направлен на прохождение медицинского освидетельствования", – уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250331/dtp-2008498292.html
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ленинск-кузнецкий
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происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, россия
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком

В Кузбассе нетрезвый водитель задавил женщину с шестимесячным младенцем

© Полиция Кузбасса/TelegramПоследствия ДТП в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. 1 апреля 2025
Последствия ДТП в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Полиция Кузбасса/Telegram
Последствия ДТП в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. 1 апреля 2025
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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Водитель иномарки, предположительно нетрезвый, задавил женщину с шестимесячным ребенком в городе Ленинске-Кузнецком, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
ДТП произошло около 13.55 (около 09.55 мск) на улице Володарского в Ленинске-Кузнецком.
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"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Peugeot не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая катила коляску с младенцем по обочине дороги. После ДТП иномарка съехала с проезжей части, врезалась в частный дом и опрокинулась. В результате ДТП от полученных травм женщина и ее ребенок погибли на месте", – сообщили в главке.
Сотрудники полиции выяснили, что срок действия водительского удостоверения у водителя истек.
"Кроме того, ранее водитель был лишен права управления транспортными средствами и на момент совершения ДТП имел признаки опьянения, в связи с чем он направлен на прохождение медицинского освидетельствования", – уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияЛенинск-КузнецкийКемеровская областьРоссия
 
 
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