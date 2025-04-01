https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008630815.html

В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком

В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 01.04.2025

В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком

Водитель иномарки, предположительно нетрезвый, задавил женщину с шестимесячным ребенком в городе Ленинске-Кузнецком, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:18:00+03:00

2025-04-01T13:18:00+03:00

2025-04-01T13:29:00+03:00

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Водитель иномарки, предположительно нетрезвый, задавил женщину с шестимесячным ребенком в городе Ленинске-Кузнецком, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. ДТП произошло около 13.55 (около 09.55 мск) на улице Володарского в Ленинске-Кузнецком. "Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Peugeot не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая катила коляску с младенцем по обочине дороги. После ДТП иномарка съехала с проезжей части, врезалась в частный дом и опрокинулась. В результате ДТП от полученных травм женщина и ее ребенок погибли на месте", – сообщили в главке. Сотрудники полиции выяснили, что срок действия водительского удостоверения у водителя истек. "Кроме того, ранее водитель был лишен права управления транспортными средствами и на момент совершения ДТП имел признаки опьянения, в связи с чем он направлен на прохождение медицинского освидетельствования", – уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250331/dtp-2008498292.html

https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

россия

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происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, россия