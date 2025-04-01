https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008575119.html

В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты

В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты - РИА Новости, 01.04.2025

В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты

Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, следует из постановления регионального правительства. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:13:00+03:00

2025-04-01T10:13:00+03:00

2025-04-01T12:07:00+03:00

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КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, следует из постановления регионального правительства. "Установить с 01.01.2025 по дату официального опубликования настоящего постановления переходный период действия порядка и условий предоставления единовременной выплаты отдельной категории граждан, утвержденного настоящим постановлением. <…> В переходный период при наличии права на единовременную выплату и условий для ее предоставления, определяемых в соответствии с законом Кемеровской области — Кузбасса <…> "О единовременной выплате отдельной категории граждан" и порядком, единовременная выплата предоставляется независимо от наличия на дату обращения за ее получением условий для предоставления, за исключением условия о получении за текущую беременность аналогичной выплаты в ином субъекте Российской Федерации", — говорится в документе. В постановлении уточняются условия для единовременной выплаты — это обучение в общеобразовательной, профессиональной образовательной организации или в организации высшего образования. То есть выплаты получат беременные школьницы и студентки ссузов и вузов. Срок беременности у получательниц — 22 недели и более, обучение должно быть только очной формы. За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности, следует из документа. В пресс-службе министерства социальной защиты населения РИА Новости подтвердили, что единовременная выплата составит 100 тысяч рублей.Подобные выплаты для беременных школьниц и студенток ввели и в других регионах, в частности в Орловской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Тверской областях и Чувашии.

https://ria.ru/20250125/putin-1995453887.html

https://ria.ru/20250324/beremennost-2006866355.html

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общество, кемеровская область, брянская область