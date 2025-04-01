Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 01.04.2025 (обновлено: 12:07 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008575119.html
В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты
В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты - РИА Новости, 01.04.2025
В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты
Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, следует из постановления регионального правительства. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:13:00+03:00
2025-04-01T12:07:00+03:00
общество
кемеровская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f560c3d850c402998d3a8feabc7c40ff.jpg
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, следует из постановления регионального правительства. "Установить с 01.01.2025 по дату официального опубликования настоящего постановления переходный период действия порядка и условий предоставления единовременной выплаты отдельной категории граждан, утвержденного настоящим постановлением. &lt;…&gt; В переходный период при наличии права на единовременную выплату и условий для ее предоставления, определяемых в соответствии с законом Кемеровской области — Кузбасса &lt;…&gt; "О единовременной выплате отдельной категории граждан" и порядком, единовременная выплата предоставляется независимо от наличия на дату обращения за ее получением условий для предоставления, за исключением условия о получении за текущую беременность аналогичной выплаты в ином субъекте Российской Федерации", — говорится в документе. В постановлении уточняются условия для единовременной выплаты — это обучение в общеобразовательной, профессиональной образовательной организации или в организации высшего образования. То есть выплаты получат беременные школьницы и студентки ссузов и вузов. Срок беременности у получательниц — 22 недели и более, обучение должно быть только очной формы. За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности, следует из документа. В пресс-службе министерства социальной защиты населения РИА Новости подтвердили, что единовременная выплата составит 100 тысяч рублей.Подобные выплаты для беременных школьниц и студенток ввели и в других регионах, в частности в Орловской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Тверской областях и Чувашии.
https://ria.ru/20250125/putin-1995453887.html
https://ria.ru/20250324/beremennost-2006866355.html
кемеровская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_341:224:2772:2048_1920x0_80_0_0_0032c38a08611cd6168b5cfd5f73572d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кемеровская область, брянская область
Общество, Кемеровская область, Брянская область
В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты

В Кузбассе беременные школьницы и студентки получат выплаты в 100 тысяч рублей

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, следует из постановления регионального правительства.
"Установить с 01.01.2025 по дату официального опубликования настоящего постановления переходный период действия порядка и условий предоставления единовременной выплаты отдельной категории граждан, утвержденного настоящим постановлением. <…> В переходный период при наличии права на единовременную выплату и условий для ее предоставления, определяемых в соответствии с законом Кемеровской области — Кузбасса <…> "О единовременной выплате отдельной категории граждан" и порядком, единовременная выплата предоставляется независимо от наличия на дату обращения за ее получением условий для предоставления, за исключением условия о получении за текущую беременность аналогичной выплаты в ином субъекте Российской Федерации", — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения
25 января, 12:44
В постановлении уточняются условия для единовременной выплаты — это обучение в общеобразовательной, профессиональной образовательной организации или в организации высшего образования. То есть выплаты получат беременные школьницы и студентки ссузов и вузов. Срок беременности у получательниц — 22 недели и более, обучение должно быть только очной формы.
За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности, следует из документа.
В пресс-службе министерства социальной защиты населения РИА Новости подтвердили, что единовременная выплата составит 100 тысяч рублей.
Подобные выплаты для беременных школьниц и студенток ввели и в других регионах, в частности в Орловской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Тверской областях и Чувашии.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Орловской области беременным школьницам будут платить по сто тысяч рублей
24 марта, 09:24
 
ОбществоКемеровская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала