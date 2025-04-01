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На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам - РИА Новости, 01.04.2025
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18:10 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kuban-2008739841.html
На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам
На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам - РИА Новости, 01.04.2025
На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам
Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что губернатор региона подписал постановление, где якобы сообщается о новой выплате для беременных... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:10:00+03:00
2025-04-01T18:10:00+03:00
краснодарский край
россия
общество
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КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что губернатор региона подписал постановление, где якобы сообщается о новой выплате для беременных школьниц. "Внимание, фейк! В Telegram-каналах, соцсетях и некоторых СМИ распространяется информация, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о новой выплате при рождении ребенка. А в некоторых СМИ публикации вышли с "доработанным" заголовком, что выплаты полагаются беременным школьницам", - говорится в сообщении. Уточняется, что само фальшивое постановление разослали редакциям по почте. Однако даже в поддельном документе не идёт речь о выплатах беременным школьницам. При этом о настоящих мерах поддержки семей с детьми на Кубани власти предлагают ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.
https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008575119.html
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краснодарский край, россия, общество
Краснодарский край, Россия, Общество
На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам

Постановление главы Кубани о выплатах беременным школьницам оказалось фейком

© Fotolia / KadmyБеременная на приеме у врача
Беременная на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Fotolia / Kadmy
Беременная на приеме у врача. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что губернатор региона подписал постановление, где якобы сообщается о новой выплате для беременных школьниц.
"Внимание, фейк! В Telegram-каналах, соцсетях и некоторых СМИ распространяется информация, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о новой выплате при рождении ребенка. А в некоторых СМИ публикации вышли с "доработанным" заголовком, что выплаты полагаются беременным школьницам", - говорится в сообщении.
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В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты
Вчера, 10:13
Уточняется, что само фальшивое постановление разослали редакциям по почте. Однако даже в поддельном документе не идёт речь о выплатах беременным школьницам.
При этом о настоящих мерах поддержки семей с детьми на Кубани власти предлагают ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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