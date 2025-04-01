https://ria.ru/20250401/kuban-2008739841.html

На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам

На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам - РИА Новости, 01.04.2025

На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что губернатор региона подписал постановление, где якобы сообщается о новой выплате для беременных... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:10:00+03:00

2025-04-01T18:10:00+03:00

2025-04-01T18:10:00+03:00

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КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что губернатор региона подписал постановление, где якобы сообщается о новой выплате для беременных школьниц. "Внимание, фейк! В Telegram-каналах, соцсетях и некоторых СМИ распространяется информация, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о новой выплате при рождении ребенка. А в некоторых СМИ публикации вышли с "доработанным" заголовком, что выплаты полагаются беременным школьницам", - говорится в сообщении. Уточняется, что само фальшивое постановление разослали редакциям по почте. Однако даже в поддельном документе не идёт речь о выплатах беременным школьницам. При этом о настоящих мерах поддержки семей с детьми на Кубани власти предлагают ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.

https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008575119.html

https://ria.ru/20250324/klychkov-2006951304.html

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