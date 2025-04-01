https://ria.ru/20250401/krym-2008567541.html

Береговую линию Крыма очищают от пятен мазута

Береговую линию Крыма очищают от пятен мазута - РИА Новости, 01.04.2025

Береговую линию Крыма очищают от пятен мазута

Береговую линию Крыма повторно обследуют и очищают от пятен мазута, сообщило МЧС России. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:44:00+03:00

2025-04-01T09:44:00+03:00

2025-04-01T10:16:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Береговую линию Крыма повторно обследуют и очищают от пятен мазута, сообщило МЧС России. "В республике Крым протяженность обследования составляет 525,4 километра (в том числе повторно) береговой линии от городского округа Керчь до населенного пункта Портовое Раздольненского района. Проведена очистка (в том числе повторно) более 232,1 километра береговой линии", - сообщили в ведомстве. Всего с момента начала работ в республике собрано свыше 796 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе протяженность обследования составляет 165 километров (в том числе повторно) береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка. Всего собрано и вывезено на полигоны для сбора и утилизации 842,4 тонны загрязненного песка и грунта, сообщили в ведомстве. Отмечается, что водолазы МЧС России обследуют акваторию и прибрежную зону в Севастополе. Очередные мероприятия провели у побережья села Орловка, специалисты следов мазута не выявили. С начала работ водолазы обследовали более 3 тысяч квадратных метров подводного грунта у берегов Севастополя. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html

https://ria.ru/20250329/anapa-2008143254.html

севастополь

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происшествия, севастополь, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)