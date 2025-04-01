https://ria.ru/20250401/krizis-2008761196.html
Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис
Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис - РИА Новости, 01.04.2025
Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис, была подчеркнута необходимость... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:55:00+03:00
2025-04-01T19:55:00+03:00
2025-04-01T20:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис, была подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве."В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества... Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008761084.html
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в мире, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), мид кнр, москва, украина
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик), МИД КНР, Москва, Украина
Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис
Лавров и Ван И подчеркнули важность устранения первопричин украинского конфликта
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис, была подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве.
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"В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества... Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.