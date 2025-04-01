https://ria.ru/20250401/krizis-2008761196.html

Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис

Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис - РИА Новости, 01.04.2025

Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис, была подчеркнута необходимость... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:55:00+03:00

2025-04-01T19:55:00+03:00

2025-04-01T20:37:00+03:00

в мире

россия

китай

сергей лавров

ван и (политик)

мид кнр

москва

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938778850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2845541eaa19642762f49ddf17bdef5f.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис, была подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве."В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества... Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.

https://ria.ru/20250401/lavrov-2008761084.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008697512.html

россия

китай

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), мид кнр, москва, украина