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Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады
Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады - РИА Новости, 01.04.2025
Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады
Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады, сообщил украинский депутат Владимир Арьев. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:00:00+03:00
2025-04-01T16:00:00+03:00
2025-04-01T16:02:00+03:00
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украина
владимир арьев
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верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады, сообщил украинский депутат Владимир Арьев. "В Верховной раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится", - приводит слова Арьева партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале. По его словам, также планируется вынести и кресла всех министров, сегодня этого сделать не удалось, потому что они "прикручены намертво". "Но это не остановит технические службы, которые настроены решительно", - добавил Арьев.
https://ria.ru/20250331/medvedchuk-2008450975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир арьев, денис шмыгаль, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Владимир Арьев, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады
Депутат Арьев: кресло премьера Украины Шмыгаля вынесли из Рады за ненадобностью