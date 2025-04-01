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Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады - РИА Новости, 01.04.2025
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16:00 01.04.2025 (обновлено: 16:02 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kreslo-2008692533.html
Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады
Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады - РИА Новости, 01.04.2025
Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады
Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады, сообщил украинский депутат Владимир Арьев. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:00:00+03:00
2025-04-01T16:02:00+03:00
в мире
украина
владимир арьев
денис шмыгаль
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады, сообщил украинский депутат Владимир Арьев. "В Верховной раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится", - приводит слова Арьева партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале. По его словам, также планируется вынести и кресла всех министров, сегодня этого сделать не удалось, потому что они "прикручены намертво". "Но это не остановит технические службы, которые настроены решительно", - добавил Арьев.
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в мире, украина, владимир арьев, денис шмыгаль, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Владимир Арьев, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады

Депутат Арьев: кресло премьера Украины Шмыгаля вынесли из Рады за ненадобностью

© Фото : Европейская солидарностьКресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады
Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Европейская солидарность
Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады, сообщил украинский депутат Владимир Арьев.
Верховной раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится", - приводит слова Арьева партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале.
По его словам, также планируется вынести и кресла всех министров, сегодня этого сделать не удалось, потому что они "прикручены намертво". "Но это не остановит технические службы, которые настроены решительно", - добавил Арьев.
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В миреУкраинаВладимир АрьевДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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