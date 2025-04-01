https://ria.ru/20250401/kreslo-2008692533.html

Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады

Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады - РИА Новости, 01.04.2025

Кресло премьер-министра Украины вынесли из Рады

Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады, сообщил украинский депутат Владимир Арьев. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:00:00+03:00

2025-04-01T16:00:00+03:00

2025-04-01T16:02:00+03:00

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европейская солидарность

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Рады, сообщил украинский депутат Владимир Арьев. "В Верховной раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится", - приводит слова Арьева партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале. По его словам, также планируется вынести и кресла всех министров, сегодня этого сделать не удалось, потому что они "прикручены намертво". "Но это не остановит технические службы, которые настроены решительно", - добавил Арьев.

https://ria.ru/20250331/medvedchuk-2008450975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир арьев, денис шмыгаль, верховная рада украины, европейская солидарность