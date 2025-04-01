https://ria.ru/20250401/kreml-2008735659.html

В Кремле заявили о продолжении контактов с США

В Кремле заявили о продолжении контактов с США - РИА Новости, 01.04.2025

В Кремле заявили о продолжении контактов с США

Тема урегулирования ситуации на Украине сложная, но Россия продолжает вести диалог с США по этому вопросу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:58:00+03:00

2025-04-01T17:58:00+03:00

2025-04-01T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Тема урегулирования ситуации на Украине сложная, но Россия продолжает вести диалог с США по этому вопросу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос о высказывании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пригрозившего вторичными пошлинами на российскую нефть. Политик допустил такой сценарий в случае, если прогресса по прекращению конфликта не будет."Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная", — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что консультации, необходимые для урегулирования на Украине, требуют дополнительных усилий.Накануне глава Белого дома уточнил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против Москвы. Кроме того, он опроверг информацию, что его отношения с президентом Владимиром Путиным находятся на своей низшей точке.

https://ria.ru/20250331/tramp--2008519472.html

https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html

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россия

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сша, россия, украина, в мире, дмитрий песков, дональд трамп