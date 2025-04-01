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В Кремле заявили о продолжении контактов с США - РИА Новости, 01.04.2025
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17:58 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kreml-2008735659.html
В Кремле заявили о продолжении контактов с США
В Кремле заявили о продолжении контактов с США - РИА Новости, 01.04.2025
В Кремле заявили о продолжении контактов с США
Тема урегулирования ситуации на Украине сложная, но Россия продолжает вести диалог с США по этому вопросу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:58:00+03:00
2025-04-01T17:58:00+03:00
сша
россия
украина
в мире
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Тема урегулирования ситуации на Украине сложная, но Россия продолжает вести диалог с США по этому вопросу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос о высказывании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пригрозившего вторичными пошлинами на российскую нефть. Политик допустил такой сценарий в случае, если прогресса по прекращению конфликта не будет."Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная", — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что консультации, необходимые для урегулирования на Украине, требуют дополнительных усилий.Накануне глава Белого дома уточнил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против Москвы. Кроме того, он опроверг информацию, что его отношения с президентом Владимиром Путиным находятся на своей низшей точке.
https://ria.ru/20250331/tramp--2008519472.html
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сша, россия, украина, в мире, дмитрий песков, дональд трамп
США, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле заявили о продолжении контактов с США

Песков ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Тема урегулирования ситуации на Украине сложная, но Россия продолжает вести диалог с США по этому вопросу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о высказывании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пригрозившего вторичными пошлинами на российскую нефть. Политик допустил такой сценарий в случае, если прогресса по прекращению конфликта не будет.
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"Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что консультации, необходимые для урегулирования на Украине, требуют дополнительных усилий.
Накануне глава Белого дома уточнил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против Москвы. Кроме того, он опроверг информацию, что его отношения с президентом Владимиром Путиным находятся на своей низшей точке.
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