https://ria.ru/20250401/kreml-2008626598.html
В Кремле назвали Ван И добрым другом России
В Кремле назвали Ван И добрым другом России - РИА Новости, 01.04.2025
В Кремле назвали Ван И добрым другом России
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел Китая Ван И старым добрым другом России, роль которого в развитии... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:09:00+03:00
2025-04-01T13:09:00+03:00
2025-04-01T13:18:00+03:00
россия
китай
дмитрий песков
ван и (политик)
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел Китая Ван И старым добрым другом России, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить. Глава МИД КНР посещает Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова."Ван И - старый добрый друг (России - ред.), роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин во вторник примет министра иностранных дел КНР в Кремле, ранее отметил пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008590880.html
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россия, китай, дмитрий песков, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Ван И (политик), В мире
В Кремле назвали Ван И добрым другом России
Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России