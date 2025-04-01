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ЦБ ужесточит требования к выдаче кредитов крупным компаниям - РИА Новости, 01.04.2025
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00:51 01.04.2025 (обновлено: 00:52 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kredity-2008528123.html
ЦБ ужесточит требования к выдаче кредитов крупным компаниям
ЦБ ужесточит требования к выдаче кредитов крупным компаниям - РИА Новости, 01.04.2025
ЦБ ужесточит требования к выдаче кредитов крупным компаниям
Банк России ужесточает требования к выдаче кредитов крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, установив с 1 апреля надбавку к коэффициентам риска в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:51:00+03:00
2025-04-01T00:52:00+03:00
экономика
ипотека
россия
инна солдатенкова
центральный банк рф (цб рф)
банки.ру
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банк России ужесточает требования к выдаче кредитов крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, установив с 1 апреля надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к таким заемщикам. Как пояснял регулятор в середине февраля, макропруденциальная надбавка вводится в связи с рисками дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками. В 2024 году портфель корпоративных кредитов увеличился на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла, отмечал ЦБ. По мнению регулятора, уровень надбавки в 20% позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время он будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой. Также введение надбавки позволит накапливать буфер капитала по корпоративным кредитам. Надбавка будет распространяться исключительно на большие по объему кредитные требования, которые есть только у крупных кредиторов (на заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков с долгом перед банком более 50 миллиардов рублей и 2% от капитала банка). В связи с этим она может стимулировать компании активнее обращаться за кредитами в другие банки и, таким образом, способствовать снижению уровня концентрации кредитного риска в банковском секторе, отмечал ЦБ. По мнению руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инны Солдатенковой, механизм макронадбавок снизит возможность получить кредит для отдельных компаний с повышенной долговой нагрузкой. "Однако поскольку макронадбавки – это не такой строгий инструмент финансового регулирования, как макропруденциальные лимиты, которые прямо ограничивают возможную долю выдачи кредитов и займов с определенными характеристиками, здесь у банков все равно остаются возможности для выдачи кредитов, если устанавливаемые ими ценовые условия для заемщиков смогут перекрыть расходы на формирование необходимого буфера капитала", - отметила эксперт.
https://realty.ria.ru/20250325/normativy-2007255932.html
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экономика, ипотека, россия, инна солдатенкова, центральный банк рф (цб рф), банки.ру
Экономика, Ипотека, Россия, Инна Солдатенкова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки.ру
ЦБ ужесточит требования к выдаче кредитов крупным компаниям

ЦБ ужесточит требования к кредитам компаниям с повышенной долговой нагрузкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банк России ужесточает требования к выдаче кредитов крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, установив с 1 апреля надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к таким заемщикам.
Как пояснял регулятор в середине февраля, макропруденциальная надбавка вводится в связи с рисками дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками. В 2024 году портфель корпоративных кредитов увеличился на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла, отмечал ЦБ.
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По мнению регулятора, уровень надбавки в 20% позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время он будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой. Также введение надбавки позволит накапливать буфер капитала по корпоративным кредитам.
Надбавка будет распространяться исключительно на большие по объему кредитные требования, которые есть только у крупных кредиторов (на заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков с долгом перед банком более 50 миллиардов рублей и 2% от капитала банка). В связи с этим она может стимулировать компании активнее обращаться за кредитами в другие банки и, таким образом, способствовать снижению уровня концентрации кредитного риска в банковском секторе, отмечал ЦБ.
По мнению руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инны Солдатенковой, механизм макронадбавок снизит возможность получить кредит для отдельных компаний с повышенной долговой нагрузкой.
"Однако поскольку макронадбавки – это не такой строгий инструмент финансового регулирования, как макропруденциальные лимиты, которые прямо ограничивают возможную долю выдачи кредитов и займов с определенными характеристиками, здесь у банков все равно остаются возможности для выдачи кредитов, если устанавливаемые ими ценовые условия для заемщиков смогут перекрыть расходы на формирование необходимого буфера капитала", - отметила эксперт.
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