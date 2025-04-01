https://ria.ru/20250401/kosmos-2008565387.html

Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками

Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками - РИА Новости, 01.04.2025

Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на Международной космической станции, в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:33:00+03:00

2025-04-01T09:33:00+03:00

2025-04-01T09:33:00+03:00

космос - риа наука

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алексей овчинин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на Международной космической станции, в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты. "1 апреля — День смеха. Пожалуй, лучший повод подшутить над адептами теории плоской Земли! В этот раз со мной полетела "просвещаться" модель Земли Древней Руси — три кита на которых находится плоский диск (блин) Земли", - написал космонавт в своём Telegram-канале. Там же он выложил фотографии модели, парящей на фоне иллюминаторов станции, в которые видна настоящая Земля. Космонавт напомнил, что в прошлый полёт уже брал с собой нечто подобное - "самую популярную древнеиндийскую модель — черепаху с тремя слонами на спине, которые держат плоскую Землю". Обе изготовил для него другой российский космонавт Олег Блинов, рассказал Вагнер. Вагнер прибыл на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе другим российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Дональдом Петтитом. Их миссия завершается в апреле.

https://ria.ru/20250318/mks-2005632831.html

https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html

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космос - риа наука, земля, иван вагнер, алексей овчинин, общество