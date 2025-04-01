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Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками - РИА Новости, 01.04.2025
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09:33 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kosmos-2008565387.html
Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками
Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками - РИА Новости, 01.04.2025
Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками
Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на Международной космической станции, в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на Международной космической станции, в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты. "1 апреля — День смеха. Пожалуй, лучший повод подшутить над адептами теории плоской Земли! В этот раз со мной полетела "просвещаться" модель Земли Древней Руси — три кита на которых находится плоский диск (блин) Земли", - написал космонавт в своём Telegram-канале. Там же он выложил фотографии модели, парящей на фоне иллюминаторов станции, в которые видна настоящая Земля. Космонавт напомнил, что в прошлый полёт уже брал с собой нечто подобное - "самую популярную древнеиндийскую модель — черепаху с тремя слонами на спине, которые держат плоскую Землю". Обе изготовил для него другой российский космонавт Олег Блинов, рассказал Вагнер. Вагнер прибыл на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе другим российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Дональдом Петтитом. Их миссия завершается в апреле.
https://ria.ru/20250318/mks-2005632831.html
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космос - риа наука, земля, иван вагнер, алексей овчинин, общество
Космос - РИА Наука, Земля, Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Общество
Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками

Российский космонавт Вагнер, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками

© Космонавт Иван Вагнер/TelegramРоссийский космонавт Иван Вагнер в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты
Российский космонавт Иван Вагнер в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Космонавт Иван Вагнер/Telegram
Российский космонавт Иван Вагнер в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на Международной космической станции, в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты.
"1 апреля — День смеха. Пожалуй, лучший повод подшутить над адептами теории плоской Земли! В этот раз со мной полетела "просвещаться" модель Земли Древней Руси — три кита на которых находится плоский диск (блин) Земли", - написал космонавт в своём Telegram-канале.
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Там же он выложил фотографии модели, парящей на фоне иллюминаторов станции, в которые видна настоящая Земля.
Космонавт напомнил, что в прошлый полёт уже брал с собой нечто подобное - "самую популярную древнеиндийскую модель — черепаху с тремя слонами на спине, которые держат плоскую Землю". Обе изготовил для него другой российский космонавт Олег Блинов, рассказал Вагнер.
Вагнер прибыл на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе другим российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Дональдом Петтитом. Их миссия завершается в апреле.
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