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Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами - РИА Новости, 01.04.2025
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Наука
 
05:46 01.04.2025 (обновлено: 10:50 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kosmos-2008544869.html
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами - РИА Новости, 01.04.2025
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами
Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:46:00+03:00
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наука
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южный полюс
канаверал
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX. Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде, следует из прямой трансляции. Миссия продлится несколько дней, полет пройдет на высоте около 440 километров. Это станет первым пилотируемым полетом SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
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космос - риа наука, земля, южный полюс, канаверал, spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Южный полюс, Канаверал, SpaceX
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами

Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над полюсами Земли

© Getty Images / Miguel J. Rodriguez CarrilloЗапуск Falcon 9 с миссией Fram2 во Флориде. 31 марта 2025
Запуск Falcon 9 с миссией Fram2 во Флориде. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Miguel J. Rodriguez Carrillo
Запуск Falcon 9 с миссией Fram2 во Флориде. 31 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX.
Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде, следует из прямой трансляции.
Миссия продлится несколько дней, полет пройдет на высоте около 440 километров. Это станет первым пилотируемым полетом SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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