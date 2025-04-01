https://ria.ru/20250401/kosmos-2008544869.html

Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами

Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами - РИА Новости, 01.04.2025

Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами

Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:46:00+03:00

2025-04-01T05:46:00+03:00

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наука

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX. Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде, следует из прямой трансляции. Миссия продлится несколько дней, полет пройдет на высоте около 440 километров. Это станет первым пилотируемым полетом SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.

https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html

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южный полюс

канаверал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, южный полюс, канаверал, spacex