https://ria.ru/20250401/kosmos-2008544869.html
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами - РИА Новости, 01.04.2025
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами
Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:46:00+03:00
2025-04-01T05:46:00+03:00
2025-04-01T10:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX. Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде, следует из прямой трансляции. Миссия продлится несколько дней, полет пройдет на высоте около 440 километров. Это станет первым пилотируемым полетом SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, южный полюс, канаверал, spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Южный полюс, Канаверал, SpaceX
Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами
Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над полюсами Земли