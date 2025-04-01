https://ria.ru/20250401/kontakty-2008627855.html

В Кремле заявили о продолжении контактов с США

В Кремле заявили о продолжении контактов с США - РИА Новости, 01.04.2025

В Кремле заявили о продолжении контактов с США

Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:12:00+03:00

2025-04-01T13:12:00+03:00

2025-04-01T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дмитрий песков

политика

дональд трамп

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса."Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная", — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что для подобного диалога необходимы дополнительные усилия.О готовности Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не удастся достичь соглашения по прекращению украинского конфликта, сообщил позавчера телеканал NBC News.Позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.

https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дмитрий песков, политика, дональд трамп