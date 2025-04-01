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В Кремле заявили о продолжении контактов с США - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 01.04.2025 (обновлено: 14:44 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kontakty-2008627855.html
В Кремле заявили о продолжении контактов с США
В Кремле заявили о продолжении контактов с США - РИА Новости, 01.04.2025
В Кремле заявили о продолжении контактов с США
Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:12:00+03:00
2025-04-01T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дмитрий песков
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса."Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная", — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что для подобного диалога необходимы дополнительные усилия.О готовности Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не удастся достичь соглашения по прекращению украинского конфликта, сообщил позавчера телеканал NBC News.Позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.
https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html
https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, политика, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Политика, Дональд Трамп
В Кремле заявили о продолжении контактов с США

Песков высказался об угрозах Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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"Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная", — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что для подобного диалога необходимы дополнительные усилия.
О готовности Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не удастся достичь соглашения по прекращению украинского конфликта, сообщил позавчера телеканал NBC News.
Позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковПолитикаДональд Трамп
 
 
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