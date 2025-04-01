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Комиссия Минкульта Украины вернулась к мощам святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 01.04.2025
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18:13 01.04.2025 (обновлено: 18:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/komissija-2008741750.html
Комиссия Минкульта Украины вернулась к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Комиссия Минкульта Украины вернулась к мощам святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 01.04.2025
Комиссия Минкульта Украины вернулась к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Комиссия министерства культуры Украины вновь пришла к мощам святых в Киево-Печерской лавре, в руках у одного из членов группы находится предмет, напоминающий... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:13:00+03:00
2025-04-01T18:21:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины вновь пришла к мощам святых в Киево-Печерской лавре, в руках у одного из членов группы находится предмет, напоминающий топор, сообщает во вторник местный телеканал "Первый казацкий". Ранее в пятницу представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман сообщил, что большое число сотрудников полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Позднее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что в столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проникли в закрытое помещение монастыря. На вход в Ближние пещеры поменяли замки. Чекман также сообщал, что члены комиссии при министерстве культуры Украины в сопровождении сотрудников полиции проникли в Дальние пещеры лавры. "Комиссары минкульта снова пришли к мощам святых в Киево-Печерской лавре. В руках одного из них можно разглядеть какой-то инструмент, который издалека напоминает топор. Издевательство над обителью и нашими святынями продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Как сообщается, представители минкультуры направлялись к Ближним пещерам. Союз православных журналистов ранее сообщал, что члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть раки с мощами святых, находящихся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в Киеве, и взять у них образцы для ДНК-экспертизы. Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250328/spzh-2007856706.html
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Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, В мире
Комиссия Минкульта Украины вернулась к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Комиссия Минкульта Украины вновь пришла к мощам святых в Киево-Печерской лавре

© Кадр видео из соцсетейКомиссия министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры
Комиссия министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Комиссия министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины вновь пришла к мощам святых в Киево-Печерской лавре, в руках у одного из членов группы находится предмет, напоминающий топор, сообщает во вторник местный телеканал "Первый казацкий".
Ранее в пятницу представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман сообщил, что большое число сотрудников полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Позднее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что в столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проникли в закрытое помещение монастыря. На вход в Ближние пещеры поменяли замки. Чекман также сообщал, что члены комиссии при министерстве культуры Украины в сопровождении сотрудников полиции проникли в Дальние пещеры лавры.
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре
28 марта, 08:17
"Комиссары минкульта снова пришли к мощам святых в Киево-Печерской лавре. В руках одного из них можно разглядеть какой-то инструмент, который издалека напоминает топор. Издевательство над обителью и нашими святынями продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Как сообщается, представители минкультуры направлялись к Ближним пещерам.
Союз православных журналистов ранее сообщал, что члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть раки с мощами святых, находящихся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в Киеве, и взять у них образцы для ДНК-экспертизы.
Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Епископ УПЦ рассказал, как полиция ворвалась в пещеры Киево-Печерской лавры
28 марта, 13:24
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
У мощей святых в Киево-Печерской лавре планируют взять образцы ДНК
28 марта, 09:20
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьВ мире
 
 
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