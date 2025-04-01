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В Коми школа получила оборудование для обучения управлению БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
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21:22 01.04.2025 (обновлено: 22:26 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/komi-2008770815.html
В Коми школа получила оборудование для обучения управлению БПЛА
В Коми школа получила оборудование для обучения управлению БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
В Коми школа получила оборудование для обучения управлению БПЛА
Оборудование для обучения управлению беспилотниками поступило в школу в республике Коми, ученику которой президент России Владимир Путин пообещал помочь в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T21:22:00+03:00
2025-04-01T22:26:00+03:00
технологии
россия
сосногорск (район)
ростислав гольдштейн
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Оборудование для обучения управлению беспилотниками поступило в школу в республике Коми, ученику которой президент России Владимир Путин пообещал помочь в организации таких занятий, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. Глава государства 26 марта проводил заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия", когда школьник из Коми Никита Камынин рассказал ему о своем увлечении пилотированием дронов. В ответ Путин пообещал помочь с организацией обучения по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в школе ученика и привлечь к участию в этом перспективные предприятия. "Сегодня уже состоялась церемония передачи современного оборудования для класса БПЛА в Сосногорске. Школа получила полный комплект: ноутбуки, 3D-принтеры, интерактивную доску и сами беспилотники", – написал Гольдштейн в своем Telegram-канале. По его оценке, школа получила не просто новое оборудование, а "доказательство того, что в современной России голос каждого, даже самого юного гражданина, может быть услышан на самом высоком уровне". Гольдштейн поблагодарил главу государства за внимание к республике Коми.Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что оснащение образовательных учреждений, особенно сельских школ, является приоритетной задачей министерства."По поручению президента России Владимира Путина сосногорская школа №4 получила оборудование для обучения ребят использованию беспилотных летательных аппаратов. Оснащение образовательных учреждений, особенно сельских школ, является нашей приоритетной задачей", - отметил министр.
https://ria.ru/20250203/putin-1997141639.html
https://ria.ru/20250326/putin-2007556619.html
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технологии, россия, сосногорск (район), ростислав гольдштейн, владимир путин
Технологии, Россия, Сосногорск (район), Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин
В Коми школа получила оборудование для обучения управлению БПЛА

В Коми по указу Путина поступило оборудование для обучения управлению БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Оборудование для обучения управлению беспилотниками поступило в школу в республике Коми, ученику которой президент России Владимир Путин пообещал помочь в организации таких занятий, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.
Глава государства 26 марта проводил заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия", когда школьник из Коми Никита Камынин рассказал ему о своем увлечении пилотированием дронов. В ответ Путин пообещал помочь с организацией обучения по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в школе ученика и привлечь к участию в этом перспективные предприятия.
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"Сегодня уже состоялась церемония передачи современного оборудования для класса БПЛА в Сосногорске. Школа получила полный комплект: ноутбуки, 3D-принтеры, интерактивную доску и сами беспилотники", – написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.
По его оценке, школа получила не просто новое оборудование, а "доказательство того, что в современной России голос каждого, даже самого юного гражданина, может быть услышан на самом высоком уровне".
Гольдштейн поблагодарил главу государства за внимание к республике Коми.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что оснащение образовательных учреждений, особенно сельских школ, является приоритетной задачей министерства.
"По поручению президента России Владимира Путина сосногорская школа №4 получила оборудование для обучения ребят использованию беспилотных летательных аппаратов. Оснащение образовательных учреждений, особенно сельских школ, является нашей приоритетной задачей", - отметил министр.
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ТехнологииРоссияСосногорск (район)Ростислав ГольдштейнВладимир Путин
 
 
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