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"Русские на шаг впереди": в Британии высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
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03:26 01.04.2025 (обновлено: 05:53 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/koalitsiya-2008538382.html
"Русские на шаг впереди": в Британии высказались о ситуации на Украине
"Русские на шаг впереди": в Британии высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
"Русские на шаг впереди": в Британии высказались о ситуации на Украине
Конфликт на Украине стал по-настоящему коалиционным, за спиной Киева действует несколько западных стран, заявил британский аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:26:00+03:00
2025-04-01T05:53:00+03:00
в мире
украина
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александр меркурис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине стал по-настоящему коалиционным, за спиной Киева действует несколько западных стран, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."В конфликте на Украине участвует коалиция западных стран, подобных примеров в истории немало: 1812 год, вторжение нацистской Германии &lt;…&gt; В этот раз главой коалиции была администрация Байдена", — сказал он.Аналитик пояснил, что стратегическое и тактическое планирование выполнялось не офицерами ВСУ, а представителями коалиции. Украинцы просто их выполняли."Почему они требовали конкретные виды оружия? Этого требовали планы офицеров их коалиции. Зачем нужен Himars? Атаковать склады и штабы. Затем, когда Россия адаптировалась, ВСУ начали требовать ATACMS, потому что новый план требовал увеличения огневой мощи. &lt;…&gt; Но русские были всегда на шаг впереди &lt;…&gt; Все их операции провалились, все до одной", — заключил Меркурис.А теперь, отмечает аналитик, вину за неудавшиеся планы пытаются переложить на Украину. Они якобы не слушали советы и действовали по-своему или пытались включиться в политическую борьбу.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html
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в мире, украина, германия, александр меркурис, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Русские на шаг впереди": в Британии высказались о ситуации на Украине

Аналитик Меркурис: в конфликте на Украине участвует коалиция Западных стран

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине стал по-настоящему коалиционным, за спиной Киева действует несколько западных стран, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"В конфликте на Украине участвует коалиция западных стран, подобных примеров в истории немало: 1812 год, вторжение нацистской Германии <…> В этот раз главой коалиции была администрация Байдена", — сказал он.
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Аналитик пояснил, что стратегическое и тактическое планирование выполнялось не офицерами ВСУ, а представителями коалиции. Украинцы просто их выполняли.
"Почему они требовали конкретные виды оружия? Этого требовали планы офицеров их коалиции. Зачем нужен Himars? Атаковать склады и штабы. Затем, когда Россия адаптировалась, ВСУ начали требовать ATACMS, потому что новый план требовал увеличения огневой мощи. <…> Но русские были всегда на шаг впереди <…> Все их операции провалились, все до одной", — заключил Меркурис.
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А теперь, отмечает аналитик, вину за неудавшиеся планы пытаются переложить на Украину. Они якобы не слушали советы и действовали по-своему или пытались включиться в политическую борьбу.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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