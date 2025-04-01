https://ria.ru/20250401/knr-2008699581.html
Глава МИД Китая рассказал о долгосрочной дружбе между Пекином и Москвой
Глава МИД Китая рассказал о долгосрочной дружбе между Пекином и Москвой - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая рассказал о долгосрочной дружбе между Пекином и Москвой
Глава МИД КНР Ван И заявил, что дружба между Пекином и Москвой носит долгосрочный, а не конъюнктурный характер. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:20:00+03:00
2025-04-01T16:20:00+03:00
2025-04-01T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И заявил, что дружба между Пекином и Москвой носит долгосрочный, а не конъюнктурный характер. "Наша дружба носит не конъюнктурный характер, а долгосрочный характер", - сказал министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба двух стран началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Кроме того, китайский министр назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь" - ред.) и ЕАЭС. Министр иностранных дел КНР Ван И посещает Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008697512.html
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Глава МИД КНР: между Китаем и Россией углубляется международное взаимодействие
Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран, подчеркнул глава МИД КНР Ван И на встрече с Путиным.
2025-04-01T16:20
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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров, евразийский экономический союз
В мире, Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Владимир Путин, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз
Глава МИД Китая рассказал о долгосрочной дружбе между Пекином и Москвой
Глава МИД КНР Ван И: дружба между Пекином и Москвой носит долгосрочный характер