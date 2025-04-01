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Главы МИД России и Китая обсудили вопросы безопасности и рисков в АТР - РИА Новости, 01.04.2025
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19:52 01.04.2025 (обновлено: 20:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008760610.html
Главы МИД России и Китая обсудили вопросы безопасности и рисков в АТР
Главы МИД России и Китая обсудили вопросы безопасности и рисков в АТР - РИА Новости, 01.04.2025
Главы МИД России и Китая обсудили вопросы безопасности и рисков в АТР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график будущих двусторонних контактах и различные... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:52:00+03:00
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россия
китай
атр
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график будущих двусторонних контактах и различные направления взаимных интересов России и Китая таких, как риски в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе."По международной тематике главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность наращивания координации в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмов и форумов. Министры также обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавили в МИД России.Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
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россия, китай, атр, в мире, сергей лавров, ван и (политик), москва, брикс, шос, оон
Россия, Китай, АТР, В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), Москва, БРИКС, ШОС, ООН
Главы МИД России и Китая обсудили вопросы безопасности и рисков в АТР

Лавров и Ван И обсудили вопросы безопасности и возможных рисков в АТР

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график будущих двусторонних контактах и различные направления взаимных интересов России и Китая таких, как риски в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«
"По международной тематике главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность наращивания координации в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмов и форумов. Министры также обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавили в МИД России.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис
Вчера, 19:55
 
РоссияКитайАТРВ миреСергей ЛавровВан И (политик)МоскваБРИКСШОСООН
 
 
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