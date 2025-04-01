Главы МИД России и Китая обсудили вопросы безопасности и рисков в АТР
Лавров и Ван И обсудили вопросы безопасности и возможных рисков в АТР
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график будущих двусторонних контактах и различные направления взаимных интересов России и Китая таких, как риски в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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"По международной тематике главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность наращивания координации в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмов и форумов. Министры также обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавили в МИД России.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.