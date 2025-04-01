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Кандидат на пост главы генштаба ВС США оценил перспективы конфликта с КНР - РИА Новости, 01.04.2025
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17:06 01.04.2025 (обновлено: 17:17 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008716072.html
Кандидат на пост главы генштаба ВС США оценил перспективы конфликта с КНР
Кандидат на пост главы генштаба ВС США оценил перспективы конфликта с КНР - РИА Новости, 01.04.2025
Кандидат на пост главы генштаба ВС США оценил перспективы конфликта с КНР
Оборонная промышленность США не обладает достаточной гибкостью и скоростью для ведения затяжного конфликта, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:06:00+03:00
2025-04-01T17:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Оборонная промышленность США не обладает достаточной гибкостью и скоростью для ведения затяжного конфликта, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Кейн."К сожалению, в этот критический момент Объединённые силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта. США не обладают достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания наших противников", — отметил он, отвечая на вопросы сенатского комитета по делам вооружённых сил.Кейн подчеркнул, что Китай представляет "реальную и нарастающую угрозу" для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, обладая крупнейшими в мире военно-морскими силами, развивающимися ракетными и гиперзвуковыми технологиями и быстро модернизирующейся авиацией. В то же время он указал на недостаток у Китая опыта ведения современных военных операций, включая уязвимость в сфере логистики и управления войсками.
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в мире, сша, китай, вооруженные силы сша
В мире, США, Китай, Вооруженные силы США
Кандидат на пост главы генштаба ВС США оценил перспективы конфликта с КНР

Генерал Кейн: оборонная промышленность США не готова к затяжному конфликту с КНР

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Оборонная промышленность США не обладает достаточной гибкостью и скоростью для ведения затяжного конфликта, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Кейн.
«
"К сожалению, в этот критический момент Объединённые силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта. США не обладают достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания наших противников", — отметил он, отвечая на вопросы сенатского комитета по делам вооружённых сил.
Кейн подчеркнул, что Китай представляет "реальную и нарастающую угрозу" для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, обладая крупнейшими в мире военно-морскими силами, развивающимися ракетными и гиперзвуковыми технологиями и быстро модернизирующейся авиацией. В то же время он указал на недостаток у Китая опыта ведения современных военных операций, включая уязвимость в сфере логистики и управления войсками.
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В миреСШАКитайВооруженные силы США
 
 
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