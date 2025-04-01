https://ria.ru/20250401/kitay-2008710145.html

ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений

ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений - РИА Новости, 01.04.2025

ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений

Глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер-младший призвал личный состав готовиться "на случай вторжения" Китая на Тайвань на фоне проводимых КНР военных... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:49:00+03:00

2025-04-01T16:49:00+03:00

2025-04-01T16:49:00+03:00

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китай

тайвань

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народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер-младший призвал личный состав готовиться "на случай вторжения" Китая на Тайвань на фоне проводимых КНР военных учений вокруг острова, об этом он заявил во вторник. "Начните планировать действия в случае вторжения (Китая - ред.) на Тайвань. Мы расширим нашу сферу деятельности, потому что, если что-то произойдет с Тайванем, мы неизбежно окажемся вовлечены", - приводит слова Браунера-младшего телеканал GMA. По словам главы ВС Филиппин, на Тайване работает около 250 тысяч филиппинцев, и "их придется спасти". Ранее представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. В управлении береговой охраны КНР отметили, что "Тайвань - это провинция Китая, и это практические действия по управлению и контролю над островом в соответствии с законом и принципом "одного Китая". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250401/tajvan-2008546958.html

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546759.html

https://ria.ru/20250331/tayvan-2008507681.html

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в мире, китай, тайвань, филиппины, народно-освободительная армия китая