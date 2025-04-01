ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений
Глава ВС Филиппин Браунер-младший призвал готовиться к вторжению КНР на Тайвань
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер-младший призвал личный состав готовиться "на случай вторжения" Китая на Тайвань на фоне проводимых КНР военных учений вокруг острова, об этом он заявил во вторник.
По словам главы ВС Филиппин, на Тайване работает около 250 тысяч филиппинцев, и "их придется спасти".
Ранее представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. В управлении береговой охраны КНР отметили, что "Тайвань - это провинция Китая, и это практические действия по управлению и контролю над островом в соответствии с законом и принципом "одного Китая".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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