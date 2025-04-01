Рейтинг@Mail.ru
ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitay-2008710145.html
ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений
ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений - РИА Новости, 01.04.2025
ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений
Глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер-младший призвал личный состав готовиться "на случай вторжения" Китая на Тайвань на фоне проводимых КНР военных... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:49:00+03:00
2025-04-01T16:49:00+03:00
в мире
китай
тайвань
филиппины
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957836075_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_755d9c28d894f1a34681e7850b8b3a16.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер-младший призвал личный состав готовиться "на случай вторжения" Китая на Тайвань на фоне проводимых КНР военных учений вокруг острова, об этом он заявил во вторник. "Начните планировать действия в случае вторжения (Китая - ред.) на Тайвань. Мы расширим нашу сферу деятельности, потому что, если что-то произойдет с Тайванем, мы неизбежно окажемся вовлечены", - приводит слова Браунера-младшего телеканал GMA. По словам главы ВС Филиппин, на Тайване работает около 250 тысяч филиппинцев, и "их придется спасти". Ранее представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. В управлении береговой охраны КНР отметили, что "Тайвань - это провинция Китая, и это практические действия по управлению и контролю над островом в соответствии с законом и принципом "одного Китая". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250401/tajvan-2008546958.html
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546759.html
https://ria.ru/20250331/tayvan-2008507681.html
китай
тайвань
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957836075_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_fca975e4a406e26fa9b52c87f0b0d30d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, филиппины, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, Филиппины, Народно-освободительная армия Китая
ВС Филиппин призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань из-за учений

Глава ВС Филиппин Браунер-младший призвал готовиться к вторжению КНР на Тайвань

© Фото : Ваяр / Павел СуриновВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Ваяр / Павел Суринов
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер-младший призвал личный состав готовиться "на случай вторжения" Китая на Тайвань на фоне проводимых КНР военных учений вокруг острова, об этом он заявил во вторник.
"Начните планировать действия в случае вторжения (Китая - ред.) на Тайвань. Мы расширим нашу сферу деятельности, потому что, если что-то произойдет с Тайванем, мы неизбежно окажемся вовлечены", - приводит слова Браунера-младшего телеканал GMA.
Гаосюн - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И заявил, что воссоединение с Тайванем не остановить
Вчера, 06:17
По словам главы ВС Филиппин, на Тайване работает около 250 тысяч филиппинцев, и "их придется спасти".
Ранее представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. В управлении береговой охраны КНР отметили, что "Тайвань - это провинция Китая, и это практические действия по управлению и контролю над островом в соответствии с законом и принципом "одного Китая".
Тренировка курсантов вооружённых сил Народно-освободительной армии КНР - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Китае прокомментировали учения НОАК вокруг Тайваня
Вчера, 06:16
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Эксперт удивился решению Пентагона по Тайваню
31 марта, 20:23
 
В миреКитайТайваньФилиппиныНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала