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Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025
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05:25 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitay-2008543648.html
Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт
Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025
Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт
Россия и Китай под влиянием западных санкций, возможно, будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономики, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:25:00+03:00
2025-04-01T05:25:00+03:00
экономика
технологии
россия
китай
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ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – РИА Новости. Россия и Китай под влиянием западных санкций, возможно, будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономики, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Я думаю, что для решения проблемы взаиморасчетов между китайскими и российскими компаниями потребуется некоторое время. Естественно, эта проблема в основном вызвана санкциями, и я полагаю, что из плохого всегда можно получить что-то хорошее", - заявил Фэн Шаолэй на просьбу прокомментировать влияние западных санкций на торговые отношения России и Китая. "Можем ли мы найти новый способ расчетов между нашими двумя странами? Полагаю, что ответственные государственные ведомства и предприниматели довольно умны и обязательно найдут способ решить эту проблему. Я думаю, что появление нового, стабильного и надежного метода торговых обменов только поспособствует увеличению масштабов торговли между Китаем и Россией", - подчеркнул он в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Эксперт также добавил, что, "возможно, под влиянием западных санкций и Китай, и Россия будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономик двух стран". "Некоторые из ключевых китайских предприятий добились хороших результатов на российском рынке в последние годы, но мы также понимаем, что нам необходимо подвести итоги относительно того, как лучше координировать свою деятельность с нашими российскими партнерами и адаптироваться к многочисленным новым особенностям российского рынка. Я думаю, что именно в этом вопросе новым условием является то, что предприниматели из Китая и России должны существенно усилить свое взаимодействие", - отметил аналитик. Например, указал он, "что касается ситуации с дистрибуцией китайских автомобилей на российском рынке, то я думаю, что это не просто изменение доли рынка в процессе продаж, я думаю, нам следует учитывать необходимость создания всей производственной цепочки". "Китай и Россия должны работать вместе, чтобы найти наиболее подходящий и выгодный для обеих стран новый путь сотрудничества. Этот процесс не произойдет немедленно, но правительствам и предпринимателям Китая и России весьма полезно укреплять связи", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
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экономика, технологии, россия, китай
Экономика, Технологии, Россия, Китай
Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт

Шаолэй: Россия и Китай могут найти больше способов развития экономики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – РИА Новости. Россия и Китай под влиянием западных санкций, возможно, будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономики, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.
"Я думаю, что для решения проблемы взаиморасчетов между китайскими и российскими компаниями потребуется некоторое время. Естественно, эта проблема в основном вызвана санкциями, и я полагаю, что из плохого всегда можно получить что-то хорошее", - заявил Фэн Шаолэй на просьбу прокомментировать влияние западных санкций на торговые отношения России и Китая.
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"Можем ли мы найти новый способ расчетов между нашими двумя странами? Полагаю, что ответственные государственные ведомства и предприниматели довольно умны и обязательно найдут способ решить эту проблему. Я думаю, что появление нового, стабильного и надежного метода торговых обменов только поспособствует увеличению масштабов торговли между Китаем и Россией", - подчеркнул он в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Эксперт также добавил, что, "возможно, под влиянием западных санкций и Китай, и Россия будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономик двух стран".
"Некоторые из ключевых китайских предприятий добились хороших результатов на российском рынке в последние годы, но мы также понимаем, что нам необходимо подвести итоги относительно того, как лучше координировать свою деятельность с нашими российскими партнерами и адаптироваться к многочисленным новым особенностям российского рынка. Я думаю, что именно в этом вопросе новым условием является то, что предприниматели из Китая и России должны существенно усилить свое взаимодействие", - отметил аналитик.
Например, указал он, "что касается ситуации с дистрибуцией китайских автомобилей на российском рынке, то я думаю, что это не просто изменение доли рынка в процессе продаж, я думаю, нам следует учитывать необходимость создания всей производственной цепочки".
"Китай и Россия должны работать вместе, чтобы найти наиболее подходящий и выгодный для обеих стран новый путь сотрудничества. Этот процесс не произойдет немедленно, но правительствам и предпринимателям Китая и России весьма полезно укреплять связи", - подчеркнул собеседник агентства.
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