https://ria.ru/20250401/kitay-2008543648.html

Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт

Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025

Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт

Россия и Китай под влиянием западных санкций, возможно, будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономики, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:25:00+03:00

2025-04-01T05:25:00+03:00

2025-04-01T05:25:00+03:00

экономика

технологии

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg

ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – РИА Новости. Россия и Китай под влиянием западных санкций, возможно, будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономики, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Я думаю, что для решения проблемы взаиморасчетов между китайскими и российскими компаниями потребуется некоторое время. Естественно, эта проблема в основном вызвана санкциями, и я полагаю, что из плохого всегда можно получить что-то хорошее", - заявил Фэн Шаолэй на просьбу прокомментировать влияние западных санкций на торговые отношения России и Китая. "Можем ли мы найти новый способ расчетов между нашими двумя странами? Полагаю, что ответственные государственные ведомства и предприниматели довольно умны и обязательно найдут способ решить эту проблему. Я думаю, что появление нового, стабильного и надежного метода торговых обменов только поспособствует увеличению масштабов торговли между Китаем и Россией", - подчеркнул он в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Эксперт также добавил, что, "возможно, под влиянием западных санкций и Китай, и Россия будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономик двух стран". "Некоторые из ключевых китайских предприятий добились хороших результатов на российском рынке в последние годы, но мы также понимаем, что нам необходимо подвести итоги относительно того, как лучше координировать свою деятельность с нашими российскими партнерами и адаптироваться к многочисленным новым особенностям российского рынка. Я думаю, что именно в этом вопросе новым условием является то, что предприниматели из Китая и России должны существенно усилить свое взаимодействие", - отметил аналитик. Например, указал он, "что касается ситуации с дистрибуцией китайских автомобилей на российском рынке, то я думаю, что это не просто изменение доли рынка в процессе продаж, я думаю, нам следует учитывать необходимость создания всей производственной цепочки". "Китай и Россия должны работать вместе, чтобы найти наиболее подходящий и выгодный для обеих стран новый путь сотрудничества. Этот процесс не произойдет немедленно, но правительствам и предпринимателям Китая и России весьма полезно укреплять связи", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008317429.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, китай