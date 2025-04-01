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Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025
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03:56 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008539642.html
Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт
Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025
Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт
Китайско-российские отношения по мере изменения ситуации в мире должны становиться более стабильными и более качественными, заявил РИА Новости директор центра... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:56:00+03:00
2025-04-01T03:56:00+03:00
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ШАНХАЙ(Китай), 1 апр – РИА Новости. Китайско-российские отношения по мере изменения ситуации в мире должны становиться более стабильными и более качественными, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Лично я считаю, что ситуация в мире меняется очень быстро, и китайско-российские отношения за последние несколько десятилетий сыграли довольно стабильную, здоровую и прогрессивную роль", - заявил Фэн Шаолэй на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. По его мнению, "если ситуация будет меняться быстрее, то, в первую очередь, китайско-российские отношения должны стать более стабильными и более качественными, выйти на более высокий уровень". "Поэтому нам необходимо провести глубокий анализ нашего партнерства и наших отношений за последние тридцать или сорок лет и посмотреть, какие были положительные моменты, в то же время мы можем подвести итог тому, что мы сделали не очень хорошо или сделали недостаточно", - указал он. Например, добавил он, следует прислушиваться к мнению предпринимателей, так как в Китай приезжают все больше и больше бизнесменов из России, и "это уже не мелкие частные компании, а крупные государственные предприятия". Эксперт подчеркнул, что интерес китайской молодежи к России стремительно растет, "поэтому, столкнувшись с такими изменениями, я думаю, нам необходимо принять надлежащие меры".
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
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Россия, Китай, В мире
Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт

Шаолэй: российско-китайские отношения должны стать более стабильными

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ШАНХАЙ(Китай), 1 апр – РИА Новости. Китайско-российские отношения по мере изменения ситуации в мире должны становиться более стабильными и более качественными, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.
"Лично я считаю, что ситуация в мире меняется очень быстро, и китайско-российские отношения за последние несколько десятилетий сыграли довольно стабильную, здоровую и прогрессивную роль", - заявил Фэн Шаолэй на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
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По его мнению, "если ситуация будет меняться быстрее, то, в первую очередь, китайско-российские отношения должны стать более стабильными и более качественными, выйти на более высокий уровень".
"Поэтому нам необходимо провести глубокий анализ нашего партнерства и наших отношений за последние тридцать или сорок лет и посмотреть, какие были положительные моменты, в то же время мы можем подвести итог тому, что мы сделали не очень хорошо или сделали недостаточно", - указал он.
Например, добавил он, следует прислушиваться к мнению предпринимателей, так как в Китай приезжают все больше и больше бизнесменов из России, и "это уже не мелкие частные компании, а крупные государственные предприятия".
Эксперт подчеркнул, что интерес китайской молодежи к России стремительно растет, "поэтому, столкнувшись с такими изменениями, я думаю, нам необходимо принять надлежащие меры".
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