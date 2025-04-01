https://ria.ru/20250401/kitaj-2008539642.html

Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт

Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025

Отношения России и Китая должны становиться качественнее, заявил эксперт

Китайско-российские отношения по мере изменения ситуации в мире должны становиться более стабильными и более качественными, заявил РИА Новости директор центра... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:56:00+03:00

2025-04-01T03:56:00+03:00

2025-04-01T03:56:00+03:00

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ШАНХАЙ(Китай), 1 апр – РИА Новости. Китайско-российские отношения по мере изменения ситуации в мире должны становиться более стабильными и более качественными, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Лично я считаю, что ситуация в мире меняется очень быстро, и китайско-российские отношения за последние несколько десятилетий сыграли довольно стабильную, здоровую и прогрессивную роль", - заявил Фэн Шаолэй на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. По его мнению, "если ситуация будет меняться быстрее, то, в первую очередь, китайско-российские отношения должны стать более стабильными и более качественными, выйти на более высокий уровень". "Поэтому нам необходимо провести глубокий анализ нашего партнерства и наших отношений за последние тридцать или сорок лет и посмотреть, какие были положительные моменты, в то же время мы можем подвести итог тому, что мы сделали не очень хорошо или сделали недостаточно", - указал он. Например, добавил он, следует прислушиваться к мнению предпринимателей, так как в Китай приезжают все больше и больше бизнесменов из России, и "это уже не мелкие частные компании, а крупные государственные предприятия". Эксперт подчеркнул, что интерес китайской молодежи к России стремительно растет, "поэтому, столкнувшись с такими изменениями, я думаю, нам необходимо принять надлежащие меры".

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008317429.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, в мире