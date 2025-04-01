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В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии

В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025

В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии

У здания районного суда Кишинева прошла акция в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:18:00+03:00

2025-04-01T15:18:00+03:00

2025-04-01T16:56:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. У здания районного суда Кишинева прошла акция в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. В пикете приняли участие около 500 человек. Собравшиеся прибыли не только из населенных пунктов автономии, но и из других регионов Молдавии. Безопасность мероприятия обеспечивали усиленные наряды полиции. На митинге возникла напряженная ситуация, когда стражи порядка не пропускали группу протестующих с государственными флагами республики. После вмешательства депутатов от партии "Возрождение" силовики разрешили им пройти. Акция завершилась без инцидентов, участники разошлись после оглашения результатов судебного заседания. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена его опротестовать. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Сегодня, 1 апреля, госорган отклонил этот запрос.Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

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https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008480935.html

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Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе У здания суда в Кишиневе сторонники главы Гагаузии кричат "Евгения, мы с тобой". 2025-04-01T15:18 true PT0M15S

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