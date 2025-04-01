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В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025
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15:18 01.04.2025 (обновлено: 16:56 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kishinev-2008673097.html
В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии
В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025
В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии
У здания районного суда Кишинева прошла акция в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:18:00+03:00
2025-04-01T16:56:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
мария захарова
дмитрий песков
возрождение
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КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. У здания районного суда Кишинева прошла акция в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. В пикете приняли участие около 500 человек. Собравшиеся прибыли не только из населенных пунктов автономии, но и из других регионов Молдавии. Безопасность мероприятия обеспечивали усиленные наряды полиции. На митинге возникла напряженная ситуация, когда стражи порядка не пропускали группу протестующих с государственными флагами республики. После вмешательства депутатов от партии "Возрождение" силовики разрешили им пройти. Акция завершилась без инцидентов, участники разошлись после оглашения результатов судебного заседания. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена его опротестовать. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Сегодня, 1 апреля, госорган отклонил этот запрос.Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе
У здания суда в Кишиневе сторонники главы Гагаузии кричат "Евгения, мы с тобой".
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, мария захарова, дмитрий песков, возрождение, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Возрождение, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии

В Кишиневе у районного суда прошла акция в поддержку главы Гагаузии Гуцул

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КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. У здания районного суда Кишинева прошла акция в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
В пикете приняли участие около 500 человек. Собравшиеся прибыли не только из населенных пунктов автономии, но и из других регионов Молдавии. Безопасность мероприятия обеспечивали усиленные наряды полиции.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии
Вчера, 13:46
На митинге возникла напряженная ситуация, когда стражи порядка не пропускали группу протестующих с государственными флагами республики. После вмешательства депутатов от партии "Возрождение" силовики разрешили им пройти.
Акция завершилась без инцидентов, участники разошлись после оглашения результатов судебного заседания.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул
31 марта, 11:06

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Пресс-служба Гуцул обвинила прокурора в попытке дезинформации
31 марта, 18:07
Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена его опротестовать. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Сегодня, 1 апреля, госорган отклонил этот запрос.
Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Арест Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции, заявил эксперт
Вчера, 13:27
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМария ЗахароваДмитрий ПесковВозрождениеЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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