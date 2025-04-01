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Киев потребовал от ЕС определить дату вступления в союз - РИА Новости, 01.04.2025
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19:09 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kiev-2008753373.html
Киев потребовал от ЕС определить дату вступления в союз
Киев потребовал от ЕС определить дату вступления в союз - РИА Новости, 01.04.2025
Киев потребовал от ЕС определить дату вступления в союз
Киев требует у Евросоюза определить конкретную дату вступления Украины в объединение, чтобы членство страны было заранее зафиксировано, заявил во вторник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:09:00+03:00
2025-04-01T19:09:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Киев требует у Евросоюза определить конкретную дату вступления Украины в объединение, чтобы членство страны было заранее зафиксировано, заявил во вторник заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать", - заявил Жовква на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени". Он добавил, что это необходимо, чтобы членство Украины было заранее зафиксировано. Также Жовква призвал ЕС двигаться "с такой же скоростью, как и Украина", имея в виду европейскую часть работы по евроинтеграции Украины. "Прошло три месяца этого года, а мы еще не приблизились к началу процесса открытия первого кластера (переговоров о вступлении в ЕС - ред.). Так не должно быть", - приводит слова Жовквы агентство РБК-Украина. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250224/posol-2001267124.html
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в мире, украина, киев, молдавия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз
Киев потребовал от ЕС определить дату вступления в союз

Офис Зеленского потребовал у ЕС определить дату вступления Украины в объединение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Киев требует у Евросоюза определить конкретную дату вступления Украины в объединение, чтобы членство страны было заранее зафиксировано, заявил во вторник заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
«
"Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать", - заявил Жовква на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени".
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Он добавил, что это необходимо, чтобы членство Украины было заранее зафиксировано.
Также Жовква призвал ЕС двигаться "с такой же скоростью, как и Украина", имея в виду европейскую часть работы по евроинтеграции Украины. "Прошло три месяца этого года, а мы еще не приблизились к началу процесса открытия первого кластера (переговоров о вступлении в ЕС - ред.). Так не должно быть", - приводит слова Жовквы агентство РБК-Украина.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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