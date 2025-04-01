https://ria.ru/20250401/kiev-2008568797.html

Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев

Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине, сообщил МИД Германии. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:47:00+03:00

2025-04-01T09:47:00+03:00

2025-04-01T09:55:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине, сообщил МИД Германии. "В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией, абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем её именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину", - заявила Бербок. Она отметила, что следующее правительство ФРГ также продолжит поддерживать Украину. "Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи и средств для стабилизации", - добавила она. О визите Бербок не объявлялось заранее по соображениям безопасности, сообщило агентство DPA. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, германия, анналена бербок, владимир путин, дональд трамп