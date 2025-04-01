Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 01.04.2025 (обновлено: 09:55 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kiev-2008568797.html
Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев
Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине, сообщил МИД Германии. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:47:00+03:00
2025-04-01T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
анналена бербок
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008569739_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_8c3ae35ffb308ac5229ba532335f00ab.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине, сообщил МИД Германии. "В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией, абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем её именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину", - заявила Бербок. Она отметила, что следующее правительство ФРГ также продолжит поддерживать Украину. "Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи и средств для стабилизации", - добавила она. О визите Бербок не объявлялось заранее по соображениям безопасности, сообщило агентство DPA. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007512375.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008569739_281:0:2893:1959_1920x0_80_0_0_84c41b6462ea87cab9d5f6bafb0bcf40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, анналена бербок, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Анналена Бербок, Владимир Путин, Дональд Трамп
Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев

Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

© Getty Images / picture allianceМинистр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / picture alliance
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине, сообщил МИД Германии.
"В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией, абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем её именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину", - заявила Бербок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украину рвут на части США и Британия
25 марта, 08:00
Она отметила, что следующее правительство ФРГ также продолжит поддерживать Украину.
"Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи и средств для стабилизации", - добавила она.
О визите Бербок не объявлялось заранее по соображениям безопасности, сообщило агентство DPA.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Готовьтесь к худшему". Европа сделала неприятное для Киева признание
27 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияАнналена БербокВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала