Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев
Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
© Getty Images / picture allianceМинистр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
© Getty Images / picture alliance
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине, сообщил МИД Германии.
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Она отметила, что следующее правительство ФРГ также продолжит поддерживать Украину.
"Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи и средств для стабилизации", - добавила она.
О визите Бербок не объявлялось заранее по соображениям безопасности, сообщило агентство DPA.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.