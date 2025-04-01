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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 01.04.2025
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00:30 01.04.2025 (обновлено: 00:50 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/khusity-2008526607.html
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 01.04.2025
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его силы ПВО сбили ракетой местного производства над... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:30:00+03:00
2025-04-01T00:50:00+03:00
в мире
йемен
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ДОХА, 1 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его силы ПВО сбили ракетой местного производства над провинцией Мариб над северо-востоком страны американский разведывательный беспилотник MQ-9, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале."Силы ПВО сбили подходящей ракетой вражеский американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве провинции Мариб", - отметил Сариа.Он отметил, что это шестнадцатый по счету беспилотник, который ПВО Йемена удалось сбить за последние несколько лет.
https://ria.ru/20250330/husity-2008222989.html
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в мире, йемен, мариб (мухафаза), ансар алла
В мире, Йемен, Мариб (мухафаза), Ансар Алла
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник

Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 ракетой местного производства

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 1 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его силы ПВО сбили ракетой местного производства над провинцией Мариб над северо-востоком страны американский разведывательный беспилотник MQ-9, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.
"Силы ПВО сбили подходящей ракетой вражеский американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве провинции Мариб", - отметил Сариа.
Он отметил, что это шестнадцатый по счету беспилотник, который ПВО Йемена удалось сбить за последние несколько лет.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море
30 марта, 12:14
 
В миреЙеменМариб (мухафаза)Ансар Алла
 
 
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