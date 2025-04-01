https://ria.ru/20250401/khusity-2008526607.html

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 01.04.2025

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его силы ПВО сбили ракетой местного производства над... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:30:00+03:00

2025-04-01T00:30:00+03:00

2025-04-01T00:50:00+03:00

в мире

йемен

мариб (мухафаза)

ансар алла

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ДОХА, 1 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его силы ПВО сбили ракетой местного производства над провинцией Мариб над северо-востоком страны американский разведывательный беспилотник MQ-9, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале."Силы ПВО сбили подходящей ракетой вражеский американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве провинции Мариб", - отметил Сариа.Он отметил, что это шестнадцатый по счету беспилотник, который ПВО Йемена удалось сбить за последние несколько лет.

https://ria.ru/20250330/husity-2008222989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, мариб (мухафаза), ансар алла