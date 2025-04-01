https://ria.ru/20250401/khusity-2008526607.html
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 01.04.2025
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его силы ПВО сбили ракетой местного производства над... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:30:00+03:00
2025-04-01T00:30:00+03:00
2025-04-01T00:50:00+03:00
в мире
йемен
мариб (мухафаза)
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
ДОХА, 1 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его силы ПВО сбили ракетой местного производства над провинцией Мариб над северо-востоком страны американский разведывательный беспилотник MQ-9, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале."Силы ПВО сбили подходящей ракетой вражеский американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве провинции Мариб", - отметил Сариа.Он отметил, что это шестнадцатый по счету беспилотник, который ПВО Йемена удалось сбить за последние несколько лет.
https://ria.ru/20250330/husity-2008222989.html
йемен
мариб (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, мариб (мухафаза), ансар алла
В мире, Йемен, Мариб (мухафаза), Ансар Алла
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 ракетой местного производства