https://ria.ru/20250401/keshbek-2008770669.html

Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка

Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка - РИА Новости, 02.04.2025

Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка

Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь, рассказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-01T21:21:00+03:00

2025-04-01T21:21:00+03:00

2025-04-02T02:15:00+03:00

экономика

технологии

анатолий аксаков

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155366/07/1553660798_0:397:2935:2047_1920x0_80_0_0_5f001e6c99c101173a31415679ac11df.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь, рассказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями о противодействии фродерам. Она предложила создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов. В тексте пользователей схем начисления кешбэка с возвратом товаров называют бесконечно мигрирующей массой. Каждая финорганизация самостоятельно выявляет таких лиц, но не может передавать информацию о них куда-либо, добавили в ассоциации."Такая схема появилась, которую очевидно надо пресечь. <...> Вполне возможно, что законодательно мы уже весной соответствующие предложения внесем по крайней мере. Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный", — сказал Аксаков.Депутат предположил, что современные технологии помогут выявить фродеров и пресечь их деятельность. Одно из направлений борьбы с подобной схемой — запрет рекламы, в которой содержится информация о накрутке кешбэка, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250401/keshbek-2008726631.html

https://ria.ru/20221013/feyki-1823754883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, анатолий аксаков, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия