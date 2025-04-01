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Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка - РИА Новости, 02.04.2025
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21:21 01.04.2025 (обновлено: 02:15 02.04.2025)
https://ria.ru/20250401/keshbek-2008770669.html
Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка
Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка - РИА Новости, 02.04.2025
Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка
Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь, рассказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-01T21:21:00+03:00
2025-04-02T02:15:00+03:00
экономика
технологии
анатолий аксаков
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь, рассказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями о противодействии фродерам. Она предложила создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов. В тексте пользователей схем начисления кешбэка с возвратом товаров называют бесконечно мигрирующей массой. Каждая финорганизация самостоятельно выявляет таких лиц, но не может передавать информацию о них куда-либо, добавили в ассоциации."Такая схема появилась, которую очевидно надо пресечь. &lt;...&gt; Вполне возможно, что законодательно мы уже весной соответствующие предложения внесем по крайней мере. Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный", — сказал Аксаков.Депутат предположил, что современные технологии помогут выявить фродеров и пресечь их деятельность. Одно из направлений борьбы с подобной схемой — запрет рекламы, в которой содержится информация о накрутке кешбэка, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250401/keshbek-2008726631.html
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экономика, технологии, анатолий аксаков, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Экономика, Технологии, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Аксаков указал на необходимость пресечь схему с накруткой кешбэка

Аксаков допустил законодательный ответ на схему с накруткой кешбэка

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Анатолий Аксаков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь, рассказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями о противодействии фродерам. Она предложила создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов. В тексте пользователей схем начисления кешбэка с возвратом товаров называют бесконечно мигрирующей массой. Каждая финорганизация самостоятельно выявляет таких лиц, но не может передавать информацию о них куда-либо, добавили в ассоциации.
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Вчера, 17:23
"Такая схема появилась, которую очевидно надо пресечь. <...> Вполне возможно, что законодательно мы уже весной соответствующие предложения внесем по крайней мере. Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный", — сказал Аксаков.
Депутат предположил, что современные технологии помогут выявить фродеров и пресечь их деятельность. Одно из направлений борьбы с подобной схемой — запрет рекламы, в которой содержится информация о накрутке кешбэка, заключил собеседник агентства.
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ЭкономикаТехнологииАнатолий АксаковГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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