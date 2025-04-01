https://ria.ru/20250401/karta-2008556576.html

Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера

Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера - РИА Новости, 01.04.2025

Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера

Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:40:00+03:00

2025-04-01T08:40:00+03:00

2025-04-01T08:40:00+03:00

общество

россия

антон котяков

сергей миронов

пенсии

пенсионеры

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить социальное законодательство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости о предложении партии ввести Единую социальную карту для российских пенсионеров. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания. "Это предмет для дискуссий с субъектами, предмет для дискуссий комиссии Госсовета по региональному развитию. Это серьезная масштабная работа. Такую законодательную инициативу нужно согласовать не только с органами исполнительной власти. Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ", - сказал Котяков журналистам.Он уточнил, что такое решение может повлечь за собой перекрестное финансирование между субъектами. Например, у туристических субъектов, в которые приезжают пенсионеры, в случае введения бесплатного проезда будут серьезно "выпадать доходы". "Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства", - объяснил министр.

https://ria.ru/20250225/pensionnoe_udostoverenie-1844715898.html

https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, антон котяков, сергей миронов, пенсии, пенсионеры