https://ria.ru/20250401/karta-2008556576.html
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера - РИА Новости, 01.04.2025
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера
Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:40:00+03:00
2025-04-01T08:40:00+03:00
2025-04-01T08:40:00+03:00
общество
россия
антон котяков
сергей миронов
пенсии
пенсионеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945803084_0:17:3113:1768_1920x0_80_0_0_b4e9cf63ae7656366f41994057a2ffae.jpg
РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить социальное законодательство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости о предложении партии ввести Единую социальную карту для российских пенсионеров. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания. "Это предмет для дискуссий с субъектами, предмет для дискуссий комиссии Госсовета по региональному развитию. Это серьезная масштабная работа. Такую законодательную инициативу нужно согласовать не только с органами исполнительной власти. Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ", - сказал Котяков журналистам.Он уточнил, что такое решение может повлечь за собой перекрестное финансирование между субъектами. Например, у туристических субъектов, в которые приезжают пенсионеры, в случае введения бесплатного проезда будут серьезно "выпадать доходы". "Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства", - объяснил министр.
https://ria.ru/20250225/pensionnoe_udostoverenie-1844715898.html
https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945803084_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9818f4c7bcf00b7b64686b40c3e971ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, сергей миронов, пенсии, пенсионеры
Общество, Россия, Антон Котяков, Сергей Миронов, Пенсии, Пенсионеры
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера
Котяков: вопрос о Единой соцкарте пенсионера требует обсуждения с регионами
РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить социальное законодательство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов
сообщил РИА Новости о предложении партии ввести Единую социальную карту для российских пенсионеров. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания.
"Это предмет для дискуссий с субъектами, предмет для дискуссий комиссии Госсовета по региональному развитию. Это серьезная масштабная работа. Такую законодательную инициативу нужно согласовать не только с органами исполнительной власти. Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ", - сказал Котяков журналистам.
Он уточнил, что такое решение может повлечь за собой перекрестное финансирование между субъектами. Например, у туристических субъектов, в которые приезжают пенсионеры, в случае введения бесплатного проезда будут серьезно "выпадать доходы".
"Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства", - объяснил министр.