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Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера - РИА Новости, 01.04.2025
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08:40 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/karta-2008556576.html
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера - РИА Новости, 01.04.2025
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера
Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:40:00+03:00
2025-04-01T08:40:00+03:00
общество
россия
антон котяков
сергей миронов
пенсии
пенсионеры
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить социальное законодательство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости о предложении партии ввести Единую социальную карту для российских пенсионеров. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания. "Это предмет для дискуссий с субъектами, предмет для дискуссий комиссии Госсовета по региональному развитию. Это серьезная масштабная работа. Такую законодательную инициативу нужно согласовать не только с органами исполнительной власти. Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ", - сказал Котяков журналистам.Он уточнил, что такое решение может повлечь за собой перекрестное финансирование между субъектами. Например, у туристических субъектов, в которые приезжают пенсионеры, в случае введения бесплатного проезда будут серьезно "выпадать доходы". "Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства", - объяснил министр.
https://ria.ru/20250225/pensionnoe_udostoverenie-1844715898.html
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общество, россия, антон котяков, сергей миронов, пенсии, пенсионеры
Общество, Россия, Антон Котяков, Сергей Миронов, Пенсии, Пенсионеры
Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера

Котяков: вопрос о Единой соцкарте пенсионера требует обсуждения с регионами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Антон Котяков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить социальное законодательство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости о предложении партии ввести Единую социальную карту для российских пенсионеров. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания.
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"Это предмет для дискуссий с субъектами, предмет для дискуссий комиссии Госсовета по региональному развитию. Это серьезная масштабная работа. Такую законодательную инициативу нужно согласовать не только с органами исполнительной власти. Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ", - сказал Котяков журналистам.
Он уточнил, что такое решение может повлечь за собой перекрестное финансирование между субъектами. Например, у туристических субъектов, в которые приезжают пенсионеры, в случае введения бесплатного проезда будут серьезно "выпадать доходы".
"Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства", - объяснил министр.
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