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Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин - РИА Новости, 01.04.2025
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18:27 01.04.2025 (обновлено: 18:34 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kanada-2008744388.html
Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин
Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин - РИА Новости, 01.04.2025
Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин
Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:27:00+03:00
2025-04-01T18:34:00+03:00
канада
сша
в мире
марк карни
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни."Мы ответим на дополнительные меры. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры", — сказал Карни на пресс-конференции, которую транслировали все ведущие канадские телеканалы.Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы — 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.
https://ria.ru/20250401/ssha-2008585568.html
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канада, сша, в мире, марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Канада, США, В мире, Марк Карни, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин

Премьер Карни: Канада примет ответные меры при введении пошлин США на продукцию

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни.
"Мы ответим на дополнительные меры. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры", — сказал Карни на пресс-конференции, которую транслировали все ведущие канадские телеканалы.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы — 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США
Вчера, 10:50
 
КанадаСШАВ миреМарк КарниДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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