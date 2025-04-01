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Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин
Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин - РИА Новости, 01.04.2025
Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин
Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:27:00+03:00
2025-04-01T18:27:00+03:00
2025-04-01T18:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни."Мы ответим на дополнительные меры. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры", — сказал Карни на пресс-конференции, которую транслировали все ведущие канадские телеканалы.Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы — 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.
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канада, сша, в мире, марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Канада, США, В мире, Марк Карни, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Премьер Канады пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин
Премьер Карни: Канада примет ответные меры при введении пошлин США на продукцию