https://ria.ru/20250401/izrail-2008774614.html

Израиль отменил все пошлины на импортные товары из США

Израиль отменил все пошлины на импортные товары из США - РИА Новости, 01.04.2025

Израиль отменил все пошлины на импортные товары из США

Правительство Израиля приняло решение отменить все таможенные пошлины на импортные товары из США, что, как ожидается, приведет к снижению стоимости жизни в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:16:00+03:00

2025-04-01T22:16:00+03:00

2025-04-01T22:16:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Правительство Израиля приняло решение отменить все таможенные пошлины на импортные товары из США, что, как ожидается, приведет к снижению стоимости жизни в Израиле и укрепит стратегический союз с Вашингтоном, сообщила во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "По поручению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности, депутата Кнессета Нира Барката, Израиль отменяет все пошлины, ранее наложенные на товары из Соединенных Штатов - крупнейшего торгового партнера страны", - говорится в сообщении. В канцелярии уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции. "Отмена пошлин фактически расширяет существующее торговое соглашение между Израилем и США и укрепляет стратегические отношения между странами. Это также может привести к снижению стоимости жизни в Израиле за счет увеличения импорта американской продукции, которая теперь будет ввозиться беспошлинно", - добавили в офисе Нетаньяху. В канцелярии премьера напомнили, что США являются самый близким союзником Израиля и его важнейшим торговым партнером. По ее данным, в 2024 году экспорт товаров из Израиля в США составил 17,3 миллиарда долларов, а экспорт услуг - около 16,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250401/ssha-2008757888.html

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израиль

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израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, нир баркат, кнессет израиля, в мире