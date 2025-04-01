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Советник Хаменеи предупредил об ответе на военную операцию против Ирана - РИА Новости, 01.04.2025
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00:39 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/iran-2008527339.html
Советник Хаменеи предупредил об ответе на военную операцию против Ирана
Советник Хаменеи предупредил об ответе на военную операцию против Ирана - РИА Новости, 01.04.2025
Советник Хаменеи предупредил об ответе на военную операцию против Ирана
Военачальники Ирана готовы даже к маловероятным событиям, и военная операция против исламской республики не останется без последствий, США не вступят в войну с... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:39:00+03:00
2025-04-01T00:39:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
али лариджани
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Военачальники Ирана готовы даже к маловероятным событиям, и военная операция против исламской республики не останется без последствий, США не вступят в войну с Ираном, если только их не подтолкнет к этому Израиль, а президент США Дональд Трамп не захочет рисковать головами своих военных, заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани. Накануне днем Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в речи по случаю окончания месяца поста Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам, что вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, и если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, однако если Штаты решат разжечь смуту внутри страны, ответ им даст сам народ Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Наши военачальники имеют большой опыт... Они находятся в полной готовности даже для маловероятных (событий - ред.). Нельзя сказать, что мы не готовы, потому что считаем что-то маловероятным. Мы полностью готовы. Но почему мы считаем (военную операцию США против Ирана - ред.) маловероятной? Потому что, во-первых, какой в этом интерес для США?.. Если только их не подтолкнет Израиль, или господин Трамп не совершит ошибку и не захочет рискнуть головами своих военных, потому что военная операция против Ирана не останется без последствий", - приводит слова Лариджани агентство SNN. В понедельник иранская армия опубликовала заявление, в котором говорилось, что Иран даст суровый и решительный ответ на любую агрессию против территории исламской республики со стороны своих врагов - США и Израиля. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250401/iran-2008526495.html
https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html
https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, али лариджани
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Али Лариджани
Советник Хаменеи предупредил об ответе на военную операцию против Ирана

Советник Лариджани: военная операция против Ирана не останется без последствий

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Военачальники Ирана готовы даже к маловероятным событиям, и военная операция против исламской республики не останется без последствий, США не вступят в войну с Ираном, если только их не подтолкнет к этому Израиль, а президент США Дональд Трамп не захочет рисковать головами своих военных, заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани.
Накануне днем Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в речи по случаю окончания месяца поста Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам, что вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, и если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, однако если Штаты решат разжечь смуту внутри страны, ответ им даст сам народ Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа
00:29
"Наши военачальники имеют большой опыт... Они находятся в полной готовности даже для маловероятных (событий - ред.). Нельзя сказать, что мы не готовы, потому что считаем что-то маловероятным. Мы полностью готовы. Но почему мы считаем (военную операцию США против Ирана - ред.) маловероятной? Потому что, во-первых, какой в этом интерес для США?.. Если только их не подтолкнет Израиль, или господин Трамп не совершит ошибку и не захочет рискнуть головами своих военных, потому что военная операция против Ирана не останется без последствий", - приводит слова Лариджани агентство SNN.
В понедельник иранская армия опубликовала заявление, в котором говорилось, что Иран даст суровый и решительный ответ на любую агрессию против территории исламской республики со стороны своих врагов - США и Израиля.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом
12 марта, 19:14
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США
Вчера, 09:47
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиАли Лариджани
 
 
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