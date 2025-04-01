https://ria.ru/20250401/iran-2008526495.html
Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа
Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа - РИА Новости, 01.04.2025
Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа
Совет Безопасности ООН должен осудить заявления президента США Дональда Трампа, который предупредил Иран о бомбардировках, если не будет соглашения по атому, к... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:29:00+03:00
2025-04-01T00:29:00+03:00
2025-04-01T00:44:00+03:00
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ООН, 1 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен осудить заявления президента США Дональда Трампа, который предупредил Иран о бомбардировках, если не будет соглашения по атому, к этому в письме на имя генсека Организации призвал постпред республики Амир Саид Ирвани.Как говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Тегеран считает нарушением устава ООН заявление Трампа, который в телеинтервью сказал, что Иран ждут бомбардировки, если страна не пойдет на сделку по ядерной программе."Такие безрассудные и воинственные высказывания являются вопиющим нарушением международного права и основных принципов устава ООН", - говорится в письме.Постпред Ирана указывает, что высказывание президента страны - постоянного члена СБ ООН нарушает запрет на угрозу силой против политической независимости любого государства. Высказывания Трампа относительно других стран создают опасный прецедент, говорится в документе."Совет Безопасности должен недвусмысленно осудить угрозы президента США как нарушение международного права и устава ООН и потребовать, чтобы США соблюдали свои обязательства", - говорится в письме.Постпред Ирана заявил, что республика привержена миру и стабильности в регионе, но "предостерегает от любого военного авантюризма и быстро и решительно отреагирует на любой акт агрессии или нападения со стороны США" или Израиля.
https://ria.ru/20250331/iran-2008418145.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оон, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, ООН, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа
Постпред Ирвани: СБ ООН должен осудить угрозы Трампа об ударах по Ирану
ООН, 1 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен осудить заявления президента США Дональда Трампа, который предупредил Иран о бомбардировках, если не будет соглашения по атому, к этому в письме на имя генсека Организации призвал постпред республики Амир Саид Ирвани.
Как говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Тегеран
считает нарушением устава ООН
заявление Трампа
, который в телеинтервью сказал, что Иран
ждут бомбардировки, если страна не пойдет на сделку по ядерной программе.
"Такие безрассудные и воинственные высказывания являются вопиющим нарушением международного права и основных принципов устава ООН", - говорится в письме.
Постпред Ирана указывает, что высказывание президента страны - постоянного члена СБ ООН нарушает запрет на угрозу силой против политической независимости любого государства. Высказывания Трампа относительно других стран создают опасный прецедент, говорится в документе.
«
"Совет Безопасности должен недвусмысленно осудить угрозы президента США
как нарушение международного права и устава ООН и потребовать, чтобы США соблюдали свои обязательства", - говорится в письме.
Постпред Ирана заявил, что республика привержена миру и стабильности в регионе, но "предостерегает от любого военного авантюризма и быстро и решительно отреагирует на любой акт агрессии или нападения со стороны США" или Израиля.