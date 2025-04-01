https://ria.ru/20250401/iran-2008526495.html

Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа

Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа - РИА Новости, 01.04.2025

Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша отреагировать на угрозы Трампа

Совет Безопасности ООН должен осудить заявления президента США Дональда Трампа, который предупредил Иран о бомбардировках, если не будет соглашения по атому, к... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:29:00+03:00

2025-04-01T00:29:00+03:00

2025-04-01T00:44:00+03:00

в мире

иран

оон

сша

тегеран (город)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

ООН, 1 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен осудить заявления президента США Дональда Трампа, который предупредил Иран о бомбардировках, если не будет соглашения по атому, к этому в письме на имя генсека Организации призвал постпред республики Амир Саид Ирвани.Как говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Тегеран считает нарушением устава ООН заявление Трампа, который в телеинтервью сказал, что Иран ждут бомбардировки, если страна не пойдет на сделку по ядерной программе."Такие безрассудные и воинственные высказывания являются вопиющим нарушением международного права и основных принципов устава ООН", - говорится в письме.Постпред Ирана указывает, что высказывание президента страны - постоянного члена СБ ООН нарушает запрет на угрозу силой против политической независимости любого государства. Высказывания Трампа относительно других стран создают опасный прецедент, говорится в документе."Совет Безопасности должен недвусмысленно осудить угрозы президента США как нарушение международного права и устава ООН и потребовать, чтобы США соблюдали свои обязательства", - говорится в письме.Постпред Ирана заявил, что республика привержена миру и стабильности в регионе, но "предостерегает от любого военного авантюризма и быстро и решительно отреагирует на любой акт агрессии или нападения со стороны США" или Израиля.

https://ria.ru/20250331/iran-2008418145.html

https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, оон, сша, тегеран (город), дональд трамп