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ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 01.04.2025
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08:16 01.04.2025 (обновлено: 08:17 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ipoteka-2008554989.html
ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке
ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 01.04.2025
ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке
ВТБ вновь снижает ставки по рыночной ипотеке, на этот раз на 1,1-1,6 процентного пункта, минимальная ставка теперь составляет 26,7%, сообщает банк. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:16:00+03:00
2025-04-01T08:17:00+03:00
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ипотека
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВТБ вновь снижает ставки по рыночной ипотеке, на этот раз на 1,1-1,6 процентного пункта, минимальная ставка теперь составляет 26,7%, сообщает банк. "ВТБ с 1 апреля вновь корректирует условия рыночных ипотечных программ. Снижение ставок составит 1,1-1,6 процентного пункта. По новым условиям, кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7% годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса", - говорится в сообщении. За последний месяц ВТБ существенно смягчил условия по ипотеке. Банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, а также пересмотрел требования к первому взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% - для остальных. Кроме того, ВТБ возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.
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экономика, ипотека, втб (банк), россия
Экономика, Ипотека, ВТБ (банк), Россия
ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,1-1,6 процентного пункта

© РИА НовостиИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВТБ вновь снижает ставки по рыночной ипотеке, на этот раз на 1,1-1,6 процентного пункта, минимальная ставка теперь составляет 26,7%, сообщает банк.
"ВТБ с 1 апреля вновь корректирует условия рыночных ипотечных программ. Снижение ставок составит 1,1-1,6 процентного пункта. По новым условиям, кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7% годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса", - говорится в сообщении.
За последний месяц ВТБ существенно смягчил условия по ипотеке. Банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, а также пересмотрел требования к первому взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% - для остальных. Кроме того, ВТБ возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.
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