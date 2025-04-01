https://ria.ru/20250401/ipoteka-2008554989.html

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 01.04.2025

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ вновь снижает ставки по рыночной ипотеке, на этот раз на 1,1-1,6 процентного пункта, минимальная ставка теперь составляет 26,7%, сообщает банк. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:16:00+03:00

2025-04-01T08:16:00+03:00

2025-04-01T08:17:00+03:00

экономика

ипотека

втб (банк)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВТБ вновь снижает ставки по рыночной ипотеке, на этот раз на 1,1-1,6 процентного пункта, минимальная ставка теперь составляет 26,7%, сообщает банк. "ВТБ с 1 апреля вновь корректирует условия рыночных ипотечных программ. Снижение ставок составит 1,1-1,6 процентного пункта. По новым условиям, кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7% годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса", - говорится в сообщении. За последний месяц ВТБ существенно смягчил условия по ипотеке. Банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, а также пересмотрел требования к первому взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% - для остальных. Кроме того, ВТБ возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, ипотека, втб (банк), россия