https://ria.ru/20250401/innopraktika-2008728511.html

Глава "Иннопрактики" рассказала о поддержке технологических компаний

Глава "Иннопрактики" рассказала о поддержке технологических компаний - РИА Новости, 01.04.2025

Глава "Иннопрактики" рассказала о поддержке технологических компаний

Компания "Иннопрактика" накопила успешный опыт поддержки быстрорастущих российских инновационных компаний, разрабатывающих очень сложные продукты и способных не РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:29:00+03:00

2025-04-01T17:29:00+03:00

2025-04-01T19:36:00+03:00

экономика

технологии

россия

индия

иннопрактика

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Компания "Иннопрактика" накопила успешный опыт поддержки быстрорастущих российских инновационных компаний, разрабатывающих очень сложные продукты и способных не только конкурировать с зарубежными производителями, но и становиться мировыми лидерами в своей области, рассказала генеральный директор "Иннопрактики" Катерина Тихонова. "Иннопрактика" активно поддерживает быстроразвивающиеся технологические компании, участвует также в отборе "национальных чемпионов", - сказала Тихонова, выступая на VII финансовом форуме "Просто капитал". По ее словам, такие компании "являются драйверами в развитии экономики на пути к достижению именно технологического лидерства". "Многие из них, что важно, имеют собственные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), они ориентированы на создание именно наукоемких, цифровых и технически очень сложных продуктов решений. И они действительно в состоянии конкурировать с зарубежными производителями", - отметила Тихонова. В качестве примера она привела портфельную компанию "Иннопрактики" ГК "Геоскан" , которая при грантовой поддержке АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" развивает уникальный проект по созданию системы предоставления цифровых данных и услуг с помощью малых космических аппаратов на околоземной орбите. Данные, которые планируется собрать в ходе этого проекта, будут обеспечивать работу автоматической системы идентификации морских судов, в том числе проходящих по Северному морскому пути, пояснила Катерина Тихонова. "Поэтому по уровню решений этот проект может стать не только российским, но и мировым лидером в своей нише", - подчеркнула она. "Иннопрактика" также активно участвует в реализации кадровой политики для выполнения задач по обеспечению технологического лидерства России, отметила генеральный директор "Иннопрактики". "Занимаясь поддержкой высокотехнологичного сектора бизнеса, мы уделяем свое внимание подготовке квалифицированных кадров, которые способны реализовать инновационные проекты в приоритетных отраслях экономики", - подчеркнула она. В частности, по инициативе "Иннопрактики" появилась всероссийская олимпиада по агрогенетике для старшеклассников "Иннагрика", сказала Тихонова. По ее словам, поначалу в олимпиаде участвовали 3 тысячи человек, а в 2024 году их число достигло 18 тысяч. "Школьники со всей страны участвуют, проявляют интерес к биотехнологиям в сфере АПК. Эта инициатива стала ответом на возросшую потребность специалистов в области аграрной генетики и селекции, в области биотехнологий для решения задач продовольственной безопасности, что входит в задачи стратегической безопасности страны", - отметила Тихонова. "По оценкам наших экспертов, к 2030 году таких специалистов потребуется не менее 15 тысяч. На данный момент их меньше тысячи. Поэтому это крайне важный проект, и мы очень рады, что он привлекает внимание такого количества школьников", - добавила она. По словам Тихоновой, дефицит профильных специалистов испытывают и высокотехнологичные компании-"национальные чемпионы". "В связи с этим мы активно занимаемся поддержкой компаний, открытием профильных лабораторий в университетах - не только в России, но и за рубежом", - сказала она. В частности, в начале 2025 года "Иннопрактика" совместно с Высшей школой экономики на базе Университета Дели в Индии открыли профильную лабораторию по космическим исследованиям компании "Геоскан", отметила гендиректор "Иннопрактики".

https://ria.ru/20250306/popova-2003450155.html

https://ria.ru/20240904/vef-1970498886.html

https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html

https://sn.ria.ru/20250326/uchenye-2007479028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, индия, иннопрактика, высшая школа экономики (вшэ)