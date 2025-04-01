https://ria.ru/20250401/hurgada-2008622886.html
Ребенок из России остается в больнице в Хургаде после крушения батискафа
Ребенок из России остается в больнице в Хургаде после крушения батискафа - РИА Новости, 01.04.2025
Ребенок из России остается в больнице в Хургаде после крушения батискафа
Один ребенок из России пока еще остается в больнице Хургады после инцидента с крушением прогулочного батискафа, состояние – стабильное, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:01:00+03:00
2025-04-01T13:01:00+03:00
2025-04-01T13:02:00+03:00
туризм
крушение батискафа в хургаде
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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Один ребенок из России пока еще остается в больнице Хургады после инцидента с крушением прогулочного батискафа, состояние – стабильное, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде. "Пока в больнице остается один ребенок. Состояние – стабильное", - сообщили в генконсульстве. Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости о начале репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада. Генконсульство добавило, что расходы за репатриацию тел несут страховые компании. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей. В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение батискафа в хургаде, новости - туризм, египет, россия, хургада
Туризм, Крушение батискафа в Хургаде, Новости - Туризм, Египет, Россия, Хургада
Ребенок из России остается в больнице в Хургаде после крушения батискафа
Генконсульство: в больнице остается один ребенок из РФ после крушения батискафа
КАИР, 1 апр - РИА Новости. Один ребенок из России пока еще остается в больнице Хургады после инцидента с крушением прогулочного батискафа, состояние – стабильное, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.
"Пока в больнице остается один ребенок. Состояние – стабильное", - сообщили в генконсульстве.
Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости о начале репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада. Генконсульство добавило, что расходы за репатриацию тел несут страховые компании.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей.
В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.