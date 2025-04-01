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Руководителя Саяногорского завода в Хакасии обвинили в подкупе - РИА Новости, 01.04.2025
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10:01 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/hakasija-2008571337.html
Руководителя Саяногорского завода в Хакасии обвинили в подкупе
Руководителя Саяногорского завода в Хакасии обвинили в подкупе - РИА Новости, 01.04.2025
Руководителя Саяногорского завода в Хакасии обвинили в подкупе
Сотрудник руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода в Хакасии обвиняется в коммерческом подкупе, он получил более 18 миллионов рублей от московской РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:01:00+03:00
2025-04-01T10:01:00+03:00
происшествия
россия
республика хакасия
саяногорский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудник руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода в Хакасии обвиняется в коммерческом подкупе, он получил более 18 миллионов рублей от московской компании за содействие в аттестации её продукции, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, с 2016 по 2021 год обвиняемый регулярно через посредников получал денежные средства от руководителей московской химической производственной компании. Согласно материалам дела, вознаграждение в размере более 18 миллионов рублей предназначалось за содействие в прохождении испытаний и аттестации продукции компании для последующих поставок на алюминиевый завод. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УЭБиПК МВД по Республике Хакасия и службой безопасности АО "РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод". "Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК. Руководители московской химической компании и двое посредников, уточняют в региональном управлении СК, были освобождены от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием и активном содействии в расследовании преступления. Уточняется, что на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму свыше 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250307/sud-2003556333.html
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происшествия, россия, республика хакасия, саяногорский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Хакасия, Саяногорский алюминиевый завод, Следственный комитет России (СК РФ)
Руководителя Саяногорского завода в Хакасии обвинили в подкупе

Руководителя Саяногорского алюминиевого завода в Хакасии обвинили в подкупе

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудник руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода в Хакасии обвиняется в коммерческом подкупе, он получил более 18 миллионов рублей от московской компании за содействие в аттестации её продукции, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, с 2016 по 2021 год обвиняемый регулярно через посредников получал денежные средства от руководителей московской химической производственной компании. Согласно материалам дела, вознаграждение в размере более 18 миллионов рублей предназначалось за содействие в прохождении испытаний и аттестации продукции компании для последующих поставок на алюминиевый завод. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УЭБиПК МВД по Республике Хакасия и службой безопасности АО "РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод".
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК.
Руководители московской химической компании и двое посредников, уточняют в региональном управлении СК, были освобождены от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием и активном содействии в расследовании преступления. Уточняется, что на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму свыше 12 миллионов рублей.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ХакасияСаяногорский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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