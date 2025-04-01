https://ria.ru/20250401/gutsul-2008755532.html

Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул

Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025

Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул

Молдавские прокуроры на следующей неделе могут подать запрос о продлении срока ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости ее... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:18:00+03:00

2025-04-01T19:18:00+03:00

2025-04-01T19:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Молдавские прокуроры на следующей неделе могут подать запрос о продлении срока ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. Байрам ранее во вторник сообщила РИА Новости, что срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. "На следующей неделе нас должны пригласить в суд, если прокурор пойдет на продление (ареста - ред.). Вероятнее всего, он выступит с новым ходатайством, чтобы продолжить дело", - заявила Байрам. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008727935.html

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008673097.html

https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html

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