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Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025
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19:18 01.04.2025 (обновлено: 19:20 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008755532.html
Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул
Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025
Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул
Молдавские прокуроры на следующей неделе могут подать запрос о продлении срока ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости ее... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:18:00+03:00
2025-04-01T19:20:00+03:00
в мире
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россия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Молдавские прокуроры на следующей неделе могут подать запрос о продлении срока ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. Байрам ранее во вторник сообщила РИА Новости, что срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. "На следующей неделе нас должны пригласить в суд, если прокурор пойдет на продление (ареста - ред.). Вероятнее всего, он выступит с новым ходатайством, чтобы продолжить дело", - заявила Байрам. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008727935.html
https://ria.ru/20250401/kishinev-2008673097.html
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в мире, гагаузия, россия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия
В мире, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия
Обвинение на следующей неделе может подать запрос о продлении ареста Гуцул

Адвокат Байрам: продление ареста Гуцул, вероятно, запросят на следующей неделе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Молдавские прокуроры на следующей неделе могут подать запрос о продлении срока ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Байрам ранее во вторник сообщила РИА Новости, что срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава Гагаузии рассказала о причинах своего задержания
Вчера, 17:27
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
"На следующей неделе нас должны пригласить в суд, если прокурор пойдет на продление (ареста - ред.). Вероятнее всего, он выступит с новым ходатайством, чтобы продолжить дело", - заявила Байрам.
Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии
Вчера, 15:18
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии
Вчера, 13:46
 
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