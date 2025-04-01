https://ria.ru/20250401/gutsul-2008754372.html
Арест главы Гагаузии истекает 14 апреля
Арест главы Гагаузии истекает 14 апреля - РИА Новости, 01.04.2025
Арест главы Гагаузии истекает 14 апреля
Срок предварительного ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул истекает 14 апреля, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:11:00+03:00
2025-04-01T19:11:00+03:00
2025-04-01T19:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Срок предварительного ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул истекает 14 апреля, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. "Срок в виде 20 суток ареста в отношении Евгении Гуцул истекает 14-го апреля", - заявила Байрам. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008736044.html
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в мире, кишинев, гагаузия, россия, евгения гуцул, мария захарова, дмитрий песков, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Арест главы Гагаузии истекает 14 апреля
Срок предварительного ареста главы Гагаузии Гуцул истекает 14 апреля
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Срок предварительного ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул истекает 14 апреля, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
"Срок в виде 20 суток ареста в отношении Евгении Гуцул истекает 14-го апреля", - заявила Байрам.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.