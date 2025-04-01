Рейтинг@Mail.ru
В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008736044.html
В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул
В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025
В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул
В Молдавии происходит максимальное давление на оппозицию, в том числе на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, заявил РИА Новости депутат от группы... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:58:00+03:00
2025-04-01T17:58:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008405465_0:241:3203:2043_1920x0_80_0_0_f7fb688ee083bcdb81dce855771ff16b.jpg
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Молдавии происходит максимальное давление на оппозицию, в том числе на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, заявил РИА Новости депутат от группы оппозиционного политблока "Победа" в парламенте Александр Суходольский. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. "Происходит настоящий политический беспредел, захват власти, узурпация плюс максимальное давление на оппозицию. За всю историю существования Гагаузской автономии не было такого давления на ее главу. То, что происходит сейчас, -это исключительно политический заказ против человека, который эффективно исполняет свои должностные обязанности", - сказал парламентарий. Суходольский отметил, что при Гуцул в автономии реализовано множество социальных и инфраструктурных проектов. "Это явилось большой проблемой для нынешней власти, потому что сама она (власть – ред.) ничего не делает для населения, уничтожает нашу страну. Когда они видят реальную силу на местах, которая действительно работает в пользу людей, правящая партия "Действие и солидарность" вместе с президентом Санду атакуют таких политиков и активистов", - подчеркнул Суходольский. Депутат отметил, что действия властей направлены на "зачистку политического поля" перед предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут в этом году. "Мы видим, как на пустом месте появляются уголовные дела против депутатов от оппозиции, в том числе Ирины Лозован, Александра Нестеровского. Мы понимаем, что на этом режим Санду не остановится", - сказал Суходольский. Он выразил скептицизм относительно справедливости судебных решений в отношении представителей оппозиции. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008734916.html
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008727935.html
https://ria.ru/20250401/kishinev-2008673097.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008405465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_987358607e2891d6379bcdae27e9b4d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, блок "победа"
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Блок "Победа"
В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул

Депутат Суходольский заявил о беспрецедентном давлении на главу Гагаузии Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Молдавии происходит максимальное давление на оппозицию, в том числе на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, заявил РИА Новости депутат от группы оппозиционного политблока "Победа" в парламенте Александр Суходольский.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Гуцул призвала США дать политическую оценку нарушениям в Гагаузии
Вчера, 17:55
"Происходит настоящий политический беспредел, захват власти, узурпация плюс максимальное давление на оппозицию. За всю историю существования Гагаузской автономии не было такого давления на ее главу. То, что происходит сейчас, -это исключительно политический заказ против человека, который эффективно исполняет свои должностные обязанности", - сказал парламентарий.
Суходольский отметил, что при Гуцул в автономии реализовано множество социальных и инфраструктурных проектов. "Это явилось большой проблемой для нынешней власти, потому что сама она (власть – ред.) ничего не делает для населения, уничтожает нашу страну. Когда они видят реальную силу на местах, которая действительно работает в пользу людей, правящая партия "Действие и солидарность" вместе с президентом Санду атакуют таких политиков и активистов", - подчеркнул Суходольский.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава Гагаузии рассказала о причинах своего задержания
Вчера, 17:27
Депутат отметил, что действия властей направлены на "зачистку политического поля" перед предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут в этом году. "Мы видим, как на пустом месте появляются уголовные дела против депутатов от оппозиции, в том числе Ирины Лозован, Александра Нестеровского. Мы понимаем, что на этом режим Санду не остановится", - сказал Суходольский.
Он выразил скептицизм относительно справедливости судебных решений в отношении представителей оппозиции.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии
Вчера, 15:18
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала