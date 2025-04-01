https://ria.ru/20250401/gutsul-2008736044.html

В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул

В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025

В молдавской оппозиции заявили о беспрецедентном давлении на Гуцул

В Молдавии происходит максимальное давление на оппозицию, в том числе на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, заявил РИА Новости депутат от группы... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:58:00+03:00

2025-04-01T17:58:00+03:00

2025-04-01T17:58:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Молдавии происходит максимальное давление на оппозицию, в том числе на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, заявил РИА Новости депутат от группы оппозиционного политблока "Победа" в парламенте Александр Суходольский. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. "Происходит настоящий политический беспредел, захват власти, узурпация плюс максимальное давление на оппозицию. За всю историю существования Гагаузской автономии не было такого давления на ее главу. То, что происходит сейчас, -это исключительно политический заказ против человека, который эффективно исполняет свои должностные обязанности", - сказал парламентарий. Суходольский отметил, что при Гуцул в автономии реализовано множество социальных и инфраструктурных проектов. "Это явилось большой проблемой для нынешней власти, потому что сама она (власть – ред.) ничего не делает для населения, уничтожает нашу страну. Когда они видят реальную силу на местах, которая действительно работает в пользу людей, правящая партия "Действие и солидарность" вместе с президентом Санду атакуют таких политиков и активистов", - подчеркнул Суходольский. Депутат отметил, что действия властей направлены на "зачистку политического поля" перед предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут в этом году. "Мы видим, как на пустом месте появляются уголовные дела против депутатов от оппозиции, в том числе Ирины Лозован, Александра Нестеровского. Мы понимаем, что на этом режим Санду не остановится", - сказал Суходольский. Он выразил скептицизм относительно справедливости судебных решений в отношении представителей оппозиции. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008734916.html

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008727935.html

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008673097.html

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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, блок "победа"